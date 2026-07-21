ANDE: Gobierno de los poderosos y que castiga a los descalzos, aseguran diputados opositores

El diputado Raúl Benítez lamentó que el gobierno de Santiago Peña castigue a los ciudadanos más vulnerables y beneficie a los sectores ya privilegiados. Dijo que mientras se le cobra una tarifa especial a los poderosos que se dedican a la criptomoneda, se les esté enviando a Equifax a los más pobres.

“Este gobierno solo se preocupa de los poderosos, este gobierno es para la gente que tiene plata. Este gobierno castiga a los sectores vulnerables y privilegia a los sectores ya privilegiados” indicó Raúl Benítez.

El parlamentario reconoció que los usuarios de la ANDE deben pagar sus deudas, pero remarcó que el gobierno tiene que analizar la cuestión de fondo, el cuál es la falta de ingresos.

“Está mal la deuda, hay que lograr que la gente pague, pero antes de enviarle a Informconf se debe analizar por qué. El gobierno rehúye del debate de fondo, la plata no alcanza. El gobierno no evalúa la cuestión de fondo. La gente se endeuda para comer. Este es el gobierno de los poderosos que castiga a los descalzos”, sentenció Benítez.

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Por su lado, el diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken lamentó la falta de sensibilidad del gobierno por amenazar con cortar el servicio básico y el castigo de ir a la lista negra de Equifax al ciudadano de a pie.

“Este gobierno demuestra su insensibilidad con la gente que más necesita. La gran incongruencia de este gobierno, mientras está regalando energía a gente que viene del exterior, los más pobres tienen energía eléctrica más cara”, sostuvo Vaesken.

El parlamentario también indicó que el gobierno de Santiago Peña solo beneficia a su círculo de amigos y de poder, mientras desangra al ciudadano de a pie.

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“Es un gobierno insensible, que no está para la gente que necesita, sino para un grupo minúsculo de personas que hoy está cada vez más ricas”, sentenció Vaesken.

De balines a Informconf

Por su lado, el liberal Diosnel Aguilera indicó que desde el “Paraguay paralelo” en donde la gente no tiene recursos para sobrevivir, donde debe elegir entre comer o pagar su energía eléctrica, lamenta la decisión de la Ande.

“Lejos de esa realidad del Paraguay Gigante que dice Peña, humildes compatriotas deben soportar de nuevo el desprecio acostumbrado. Una vez más se le está queriendo tirar a los leones al Paraguay paralelo”, dijo Aguilera.

Cuestionó también al gobierno por la falta de una lectura real de la situación de los paraguayos en donde el dinero no alcanza por lo que se deben endeudar.

“No se preguntaron por qué no pagan, por que sencillamente no les alcanza. Nadie deja de pagar sus obligaciones porque quiere, sino porque no tiene. Prácticamente la totalidad del dinero se va en comida. Esta gente tiene que pagar alquiler, la educación de sus hijos, se los viste de acuerdo a las posibilidades, la luz es un artículo de lujo”, dijo el diputado liberal.

Diosnel Aguilera comparó la medida de la ANDE con aquellos dichos de Horacio Cartes que ofreció “balines de goma” a jóvenes estudiantes que se manifestaron durante su gobierno.

“Antes le ofrecieron balines de goma, ahora Informconf. Esta es la muerte civil, esta medida no ataca la causa, ataca a la víctima”, manifestó Aguilera.