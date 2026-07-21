JEM: Cartistas bastardean ley “Anti Rivas” tras asegurar “zoquete” y a puertas del juicio al ex senador

Esta siesta, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley “que modifica el artículo 3º de la ley nº 6814/2021″ a fin de aumentar los requisitos para la designación de miembros del JEM en representación del Congreso, aunque el cartismo impuso la versión más permisiva al mantener la reelección y bajar a 5 años la exigencia de experiencia previa demostrable.

El exsenador cartista Hernán David Rivas dio nombre a este proyecto de ley y la iniciativa legislativa pretende evitar que se repita su caso, así como el del exdiputado cartista Orlando Arévalo, e impedir que sean designados como representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) legisladores con presunto título falso de abogados.

En el caso de Rivas, de hecho, está procesado por presunto “título falso” y se espera que este 10 de agosto próximo enfrente juicio oral y público.

El proyecto en general, consensuado previamente en comisiones, planteaba tres modificaciones fundamentales a la ley que establecían requisitos -además del título de abogado- para la designación de miembros ante el JEM, respecto a estos ejes:

Experiencia previa mínima de 10 años de ejercicio de la profesión , ya sea como juez, fiscal, abogado particular o docente de Derecho.

Eliminar la posibilidad de la reelección consecutiva.

Reducir el periodo de mandato de 3 años a 2 años y medio a fin de que en un mandato legislativo de 5 años, los representantes electos en ambos periodos tengan mandatos iguales.

Tras más de un año en debate el proyecto, los proyectistas Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Jorge Ávalos Mariño (PLRA, NL) y Roberto González (ANR, Añeteté) se habían allanado a realizar concesiones bregando por la aprobación del proyecto; sin embargo, por debajo de la mesa, el cartismo operó para aprobar esta versión más diluida.

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El diputado aliado cartista Édgar Olmedo (ANR, B), a quién los de Honor Colorado pusieron como miembro del Consejo de la Magistratura (CM), planteó que en vez de 10 años de experiencia se exija solo 5 años y exigió mantener la posibilidad de reelección.

También se opuso a que se toquen los mandatos, pese a que era una cuestión hasta de equidad, al ser un período actual de 3 años, solo los primero completan ese periodos, y por lo general, los electos en la segunda etapa solo cumplen 2 años de manera efectiva.

“Previendo una posibilidad y una eventualidad de que se carezca de personas que puedan cumplir con estas exigencias, planteó reducir la edad a 30 años; y reducir los años del ejercicio de la profesión a 5 años”, señaló Olmedo alegando temer que no tengan postulantes con las exigencias originales.

Si bien la Constitución habla de que los miembros del JEM deben poseer al menos 25 años, originalmente se planteó elevar a 35, pero finalmente se aceptó dejar en 30 años.

“Zoquete” asegurado y alertan daño de “idiotas funcionales” como Rivas

Incluso antes de saber que el proyecto sería bastardeado, la diputada Rocío Vallejo recordó que los cartistas no dan puntada sin hilo, y que si permitieron el tratamiento ahora de este proyecto de ley es porque hace unas semanas aseguraron el volver a copar el JEM con los suyos hasta 2028.

“En esta Cámara nada es casualidad, ya que nadie pidió postergación, vuelta a comisión ni nada por el estilo (...), ¿por qué? Porque ya lograron lo que querían, porque el problema de este proyecto estaba en que prohibía la reelección para el JEM, entonces ya se removió el ‘obstáculo’“, que era que esta ley no rija para la última elección de miembros.

Vallejo remarcó que a partir de ahora lo que se busca evitar es que “nunca más vuelva a ocurrir otro bochorno”, es decir, donde “nada más y nada menos tuvimos a un analfabeto jurídico, eso es lo que queremos evitar", y que los cartistas ya pueden esta tranquilos hasta 2028, ya que “aquellos que están en su zoquete ahí ya están firmes”.

Los diputados también proyectistas Jorge Ávalos Mariño y Roberto González defendieron su iniciativa, instando obviamente a las restricciones más severas, pero también fueron ignorados.

“Yo pido que se mantengan los requisitos mínimos que se proponen, como una mínima autocrítica, porque esto causa que todo nuestro sistema jurídico esté en duda. Si tenemos un idiota funcional en el jurado como fue Rivas, entonces absolutamente todo está en peligro”, cuestionó por su parte el diputado Raúl Benítez.