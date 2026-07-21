Ministro de Educación convirtió la docencia en un “mercado de favores”, asegura el diputado González

El diputado colorado Roberto González, quien desde hace varios meses venía solicitando informes sobre los nombramientos de docentes en el Ministerio de Educación, trató de hipócrita al ministro Luis Fernando Ramírez.

“Luis Fernando Ramírez ha convertido el ingreso a la docencia en un mercado de favores, arbitrariedades y privilegios. Mientras predica en los medios de comunicación que solo los mejores deben estar al frente de la docencia, nombra a personas no preparadas para el cargo”, dijo el diputado colorado.

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Roberto González, que, luego de infinitas trabas del sector cartista, consiguió pedir informes al MEC, ya con los documentos en mano, citó varias irregularidades cometidas durante la gestión del ministro Ramírez.

“Es una hipocresía, durante su gestión se tiene 916 docentes interinos, por sobre solo 798 docentes ganadores de concurso solo en Capital quienes están en el Banco de Datos Elegible”, dijo González.

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No estaban capacitados

El parlamentario indicó que, tras analizar los documentos del MEC, descubrió que varios de esos interinos no tienen perfil para el cargo, no aprobaron los exámenes y no están en el Banco de Datos Elegibles.

Citó, por ejemplo el caso del profesor Osvaldo Bogado, quien fue nombrado en Educación Media, con un título en licenciado en artes visuales, y según aseguró el diputado Roberto González, no posee perfil habilitante para el cargo al que fue nombrado.

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Como segundo ejemplo de su denuncia, citó a la docente Ana Roa, nombrada como profesora de habla inglesa de la educación básica, con un título en licenciatura de Educación Inicial.

Roberto González dijo que, según la planilla del MEC, la docente no posee perfil habilitante para el cargo nombrado. Su formación está orientada para la educación inicial y no para impartir clases de inglés.

“Sin embargo, ambos pasaron por el filtro administrativo hasta convertirse en nombrados. ¿Quién verificó el perfil profesional?, ¿Quién autorizó el nombramiento efectivo de estas personas?“, se preguntó el diputado colorado.

Lamentó que el ministro Ramírez en medio de los escándalos por los títulos falsos, siga también nombrando a docentes que no están capacitados para el cargo.

“No es un error, esto es una política de Estado. Es una burla a la ley y al mérito. El ministro justifica esto con que se necesitan cubrir vacancias para garantizar la continuidad de servicio, ¿pero a qué costo?”, dijo Roberto González.

Cuestionó también que se deje de lado a los docentes que están en el Banco de Datos Elegibles, que pasaron los exámenes y que son ninguneados para privilegiar a algunos “recomendados”.