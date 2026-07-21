“Usan dinero público para solventar medios afines al Gobierno”, sostiene senadora

La senadora Yolanda Paredes cuestionó el uso de dinero público para la publicidad del Gobierno durante el Mundial. Afirmó que el conglomerado de Vázquez, abiertamente afín al gobierno de Santiago Peña, es el que está siendo beneficiado nuevamente con dinero público.

Paredes afirmó que, a su criterio, con este esquema la ciudadanía termina solventando el crecimiento de un conglomerado de medios que, según señaló, se dedica a promocionar al Gobierno y a atacar a sectores que no son afines al oficialismo.

“Es dinero de Itaipú a través de Parque Tecnológico de Itaipú (PTI). No es la primera vez que lo están haciendo”, afirmó. Sostuvo que esto forma parte de un mecanismo ya conocido para evitar los controles.

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“Hay un modus operandi que se ha implantado dentro de este gobierno de Santiago Peña para justamente salir del foco de control que significa el Presupuesto General de la Nación y utilizar a Itaipú Binacional, por medio de PTI, y a la Binacional Yacyretá, como caja chica directo para promocionar las grandes obras del Gobierno”, acusó.

Despilfarro frente a carencias en salud

Ante esta situación, la legisladora sostuvo que estos recursos deberían ingresar al Presupuesto General de la Nación y estar sujetos a los controles correspondientes. Paredes calificó de “asqueroso” el descontrol en el uso de estos fondos y resaltó que, paralelamente, la ciudadanía enfrenta múltiples necesidades.

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“Hoy en día se usa absolutamente con un descontrol, asqueroso, diría yo, cuando la ciudadanía está necesitada de medicamentos y atención de la salud, sobre todo”, expresó.

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En ese sentido, sostuvo que los recursos de las binacionales deberían ser utilizados para atender las necesidades de la población.

“No podemos dejar que la ciudadanía siga realmente en un calvario para lograr atención de salud”, agregó.

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De cara a la campaña electoral

Paredes también cuestionó que el Mundial haya sido utilizado como una oportunidad para difundir publicidad oficial. “Han adquirido nuevos canales de televisión para promocionar lo que ellos consideran el gigante Paraguay”, afirmó.

Paredes hizo énfasis en que ese discurso va de contramano con la situación que atraviesa actualmente la ciudadanía. “Hoy, este gigante está adormecido y creo que hoy se encuentran en los pasillos de los hospitales públicos”, expresó.

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Durante la entrevista, Paredes también fue consultada sobre la permanencia del ministro del MITIC, Gustavo Villate, y su viceministra, pese a cuestionamientos relacionados con la institución. “Son brazos ejecutores de un sistema de gobierno que tiene Santiago Peña y no paran”, afirmó.

Paredes mencionó además el caso de la cuestionada campaña de desinformación que, según señaló, se habría iniciado en el extranjero contra actores políticos y la prensa. “Estamos a dos años de las elecciones generales y estos se vienen con todo, con todos sus medios periodísticos, prensa escrita y oral. Vienen por todo”, afirmó.

La senadora remarcó que su cuestionamiento se centra en el uso de fondos públicos para una evidente campaña.

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“Necesitan lavarse permanentemente”

Paredes afirmó que estos medios abiertamente oficialistas son utilizados para contrarrestar los cuestionamientos de la ciudadanía. “Necesitan lavarse permanentemente, tapar agujeros que hoy en día la ciudadanía está reclamando a gritos”, manifestó.

La senadora también recordó que uno de esos reclamos es que los indicadores macroeconómicos no impactan en la “mesa del paraguayo”, por lo cual requieren de este tipo de campañas.

“Ellos tienen que sostener, tienen que estirar esto hasta 2028 para volver a reprogramar y volver a mentir al pueblo paraguayo”, expresó.

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Cuestiona plata para influencers

Finalmente, Paredes hizo referencia al proyecto que ingresó al Senado y busca redireccionar fondos que estaban previstos para influencers.

La legisladora cuestionó que se hayan planteado recursos para este tipo de acciones mientras persisten necesidades en el sistema de salud. “1.5 billones de guaraníes, millones de dólares querían utilizar en influencers”, señaló.

Paredes consideró que el destino de estos recursos resulta injustificable ante la situación sanitaria del país. “Eso no podemos hablar en un país donde hay una absoluta necesidad de atención en salud, falta de medicamentos y nosotros tengamos que utilizar en influencers”, sostuvo.

La senadora agregó que ahí es donde entrarían los nuevos grandes medios oficialistas que hoy reciben fondos del Gobierno.