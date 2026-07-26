Noelia Díaz solicita al Senado investigar al concejal Nasser Esgaib por títulos universitarios dudosos

El concejal de Asunción que aspira al rekutú, Nasser Esgaib, hijo del diputado cartista Yamil Esgaib, supuestamente se recibió como abogado en la Universidad Sudamericana en 2013, alegando haber cursado los 5 años de carrera de manera regular, cuando en realidad, la facultad fue habilitada recién en noviembre de 2019, es decir, al menos un año habría sido irregular o habría cursado su dos semestres en apenas un mes.

Lea más: ¿Supergenios o universitarios mau?: Yamil y su hijo Nasser Esgaib tuvieron título en tiempo récord

Ante esta y otras dudas graves y remarcando el hecho de que Esgaib tampoco expuso la documentación respaldatoria que avale la legalidad de su título y que ya agotó la vía legal sin respuestas, la candidata a concejal Noelia Díaz ahora apela a la Comisión del Senado supuestamente creada para investigar esquemas de títulos falsos que tome este caso.

En su nota, Díaz relata que acude a la comisión ya que agotó, sin obtener respuestas, las instancias legales establecidas en la Ley de Acceso a Información Pública (AIP), algo que justamente esta semana el diputado Raúl Benítez (Independiente) denunció como una presunta “quema de archivos” o “destrucción de pruebas”, ya que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) negó datos que si proveyó en el caso Hernán Rivas.

“Solicito respetuosamente que esa Comisión continúe con la investigación del caso y requiera al Ministerio de Educación y Ciencias, o a las instituciones que correspondan, toda la documentación académica necesaria para esclarecer definitivamente esta situación”, señala Díaz en su nota dirigida al presidente de la Comisión, Patrick Kemper (ANR, cartista).

Ante dicha Comisión, el MEC habló de más de 130.000 registros dudosos de títulos universitarios bajo investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nasser Esgaib supuestamente estudió en la misma universidad en la que tuvo su presunto titulo falso de abogado el exsenador cartista, Hernán David Rivas, que justamente ahora aguarda juicio oral y público por dicho caso, con el agravante de que este incluso, pese a presuntamente ser “abogado mau” llegó a ser “juez de jueces” al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Trabas desde el Ministerio de Educación

En su nota, Díaz también relató la serie de trabas que tuvo en el camino y que impidieron dar claridad, por la vía de la ley, sobre el caso de Nasser Esgaib.

La misma relató que pese a luchar desde el 20 de abril de este año para obtener el certificado de estudios, el título universitario, el expediente académico, el plan de estudios, las actas correspondientes y la trazabilidad administrativa y académica del proceso de registro y legalización de Esgaib, ha recibido solo negativas y evasivas del MEC.

Cabe destacar que no solo el título de Nasser Esgaib -que nunca mostró su certificado de estudios- está en duda, sino también el de su padre, el diputado cartista Yamil Esgaib, supuesto egresado de administración de empresas de la Sudamericana, aunque en su caso es aún más dudoso, ya que “terminó” la carrera en solo 3 años.