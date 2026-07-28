Dani Centurión acusa “instrumentalización” de la Justicia contra Arnoldo Wiens

La Cámara de Apelaciones confirmó la admisión de la imputación y apertura del proceso en contra del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, presidenciable de Fuerza Republicana, por supuesta lesión de confianza en el caso Metrobús.

El diputado colorado disidente Daniel Centurión cuestionó la apertura del proceso penal contra Wiens y sostuvo que la decisión confirma una supuesta utilización política del sistema judicial por parte del entorno del cartismo.

Las declaraciones del legislador se dieron luego de que se confirmara la apertura del proceso contra Wiens, en coincidencia con su ausencia en la actividad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) del sábado pasado, donde fueron presentadas las candidaturas para las elecciones municipales.

El precandidato de Fuerza Republicana había anunciado que no iría a dicho acto porque no quería mostrarse con “corruptos”, haciendo alusión a los cartistas.

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Centurión afirma que la Justicia está sometida al poder político

Centurión aseguró que existe una influencia política sobre el sistema judicial y cuestionó el manejo de la Justicia en el país.

“La justicia está siendo instrumentada de manera política. Lamentablemente, en nuestro país sigue sometido todo el sistema de Justicia al poder político de turno. Eso es inaceptable”, dijo.

Consultado sobre si la apertura del proceso contra Wiens podría estar relacionada con su ausencia en el acto partidario del sábado pasado, el diputado evitó realizar una afirmación directa.

“No quiero hacer ese tipo de afirmaciones”, respondió, al tiempo de minimizar la actividad de la ANR al señalar que se trató de un acto institucional.

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Señala persecución contra adversarios políticos

El legislador colorado disidente insistió en que desde sectores vinculados al Gobierno se estaría utilizando la Justicia contra dirigentes que representan una postura crítica al oficialismo.

“Hay un grupo del entorno del poder político que hoy coyunturalmente está manejando los hilos del poder y somete a la Justicia para perseguir a adversarios políticos. Eso es real y está a la luz pública”, manifestó.

Centurión indicó que realizarán los pronunciamientos correspondientes sobre el caso que involucra a Wiens, aunque evitó adelantar mayores detalles sobre las acciones políticas que tomarán.

Centurión descarta impacto en la unidad colorada

Pese al conflicto generado por la situación judicial de Wiens, el diputado descartó que el episodio afecte la unidad del Partido Colorado de cara a las elecciones municipales previstas para octubre.

Sostuvo que la situación del exministro no debe involucrar al candidato colorado para la Municipalidad de Asunción, el cartista Camilo Pérez.

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“Camilo Pérez no puede ser arrastrado a lo que estamos reclamando. Es candidato del Partido Colorado, fue ungido a través de unas elecciones democráticas y debemos respetar las reglas de juego”, declaró.

Además, Centurión consideró que este tipo de situaciones terminan fortaleciendo al sector disidente dentro del Partido Colorado y, principalmente, la figura de Arnoldo Wiens como aspirante presidencial.