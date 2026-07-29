Senado: Cambio en la ANDE desata dudas sobre el futuro de la política energética, afirman legisladores

La decisión del presidente Santiago Peña de remover a Félix Sosa de la presidencia de la ANDE y designar en su reemplazo a Miguel Ángel Báez Reyes comenzó a generar fuertes cuestionamientos en el Congreso.

Durante la sesión ordinaria del Senado, legisladores de distintos sectores políticos manifestaron su preocupación por el contexto en el que se produjo el relevo de autoridades y pidieron al Poder Ejecutivo explicar los objetivos de la nueva conducción de la estatal eléctrica.

La senadora Yolanda Paredes sostuvo que el relevo de Félix Sosa no puede analizarse de manera aislada y señaló que existen “fuertes sospechas” de que la decisión está relacionada con el proyecto que impulsa Atome PLC para instalar una planta de fertilizantes verdes en Villeta.

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La legisladora recordó que el cambio en la ANDE ocurrió pocas semanas después de que la empresa rechazara las condiciones contractuales planteadas y advirtió que la firma exige una tarifa eléctrica preferencial para concretar una inversión privada de gran magnitud.

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Paredes afirmó además que la principal preocupación radica en la falta de avances en la renegociación del Anexo C de Itaipú, pese a que la deuda de la binacional ya fue cancelada y Paraguay, según sostuvo, aún no ejerce plenamente su soberanía energética.

En ese sentido, cuestionó el silencio del Gobierno frente a las recientes declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió que la falta de una posición firme podría debilitar la futura negociación con Brasil.

“Estamos regalando nuestra riqueza”, afirma la senadora

Durante su intervención, Paredes aseguró que Paraguay dejó de percibir miles de millones de dólares por no aprovechar las condiciones establecidas en el acuerdo firmado en 2024 para comercializar su excedente energético.

Sostuvo que esos recursos podrían haberse destinado a resolver la falta de medicamentos en hospitales públicos, fortalecer el IPS y atender otras necesidades sociales, en lugar de beneficiar a proyectos privados mediante tarifas diferenciadas.

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Asimismo, adelantó que permanecerá vigilante sobre las decisiones de la nueva administración de la ANDE respecto a Atome, el Anexo C de Itaipú y la política tarifaria de la institución.

Mario Varela pide prudencia

El senador Mario Varela (ANR, disidente) evitó formular acusaciones directas, aunque reconoció que el cambio de autoridades en la ANDE coincide con un momento de intenso debate sobre el suministro de energía para Atome.

El legislador señaló que no dispone de pruebas sobre eventuales irregularidades, pero admitió que “llama poderosamente la atención” que la sustitución del presidente de la ANDE ocurra mientras se discute una tarifa especial para una inversión superior a los 600 millones de dólares.

Varela recordó que la electricidad constituye uno de los principales activos estratégicos del Paraguay y pidió que el Congreso acompañe de cerca todas las decisiones relacionadas con ese recurso.