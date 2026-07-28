ANDE: En un país serio estaríamos hablando de juicio político, dijo el diputado Raúl Benítez

Para el diputado Raúl Benítez, el presidente Santiago Peña destituyó al titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa por que no se prestó a beneficiar a empresas amigas allegadas al gobierno con energía más barata.

“Repudio absoluto a lo que está ocurriendo en la ANDE. El gobierno nacional destituyó, por más que el decreto diga otra cosa. Félix Sosa fue destituido y ahora nos quieren vender gato por liebre", dijo el diputado Raúl Benítez.

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Agregó que el mandatario está atentando contra los intereses del Paraguay, por lo que en un país serio se estaría hablando ya de un juicio político.

“En un país serio amerita hasta que hablemos de juicio político contra Peña por atentar contra los intereses de todos, del Paraguay, contra los intereses de toda la ciudadanía para favorecer a un grupito. La salida de Félix Sosa no responde a la necesidad de buena gestión eso lo sabemos todos”, manifestó Benítez.

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El parlamentario opositor manifestó que con la destitución, Santiago Peña confirmó que gobierna para los intereses de una empresa y que entrega el capital más precioso que tiene Paraguay, la energía, a un grupo de amigos.

“Peña nos confirmó para quienes gobierna, para los intereses de una empresa entregándole uno de nuestros mayores capitales que tenemos como República, el cual es nuestra energía. Históricamente se ha manoseado a la Itaipú por una clase política que entregó esa energía a precio de migajas”, sostuvo Benítez.

Peña mató a la ANDE

Raúl Benítez indicó que con su actuar el presidente Santiago Peña está entregando el certificado de defunción a la ANDE, y sobre todo, hipotecando el futuro energético del Paraguay.

“El presidente de la República y su entorno están operando para entregar la energía a precio de migajas a empresas amigas, y encima en un complejo energético súper complicado en el Paraguay”, dijo.

El parlamentario manifestó que el presidente Santiago Peña ni esperó que “el cadáver se enfríe” para remitir una nota a Miguel Báez, nuevo titular de la ANDE, para pedir un informe que favorece a Atome.

“El presidente acaba de darle el certificado de defunción a la ANDE (...) El cadáver ni siquiera está frío, está caliente todavía, y el gobierno ya le manda una nota al nuevo presidente de la ANDE solicitando un informe sobre la empresa amiga como Atome. Hubo una operación contra la gente”, dijo Benítez.

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El diputado Benítez indicó que, mientras el gobierno busca beneficiar a empresas amigas, envía al ciudadano común a la lista de morosos de Equifax (ex Informcont) en detrimento del pueblo.

“Él que va a pagar con su bolsillo el subsidio a Atome es el ciudadano que sobrevive del día a día. El mismo gobierno que envía al ciudadano común a Informcont es el que va a subsidiar a empresas amigas”, puntualizó.