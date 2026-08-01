Retoma cargo: Peña revoca polémico “permiso especial” a Carlos Liseras en la Conajzar

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6462, fechado el 31 de julio de 2026, por el cual da “por terminado el permiso especial sin goce de sueldo, ni ningún otro beneficio otorgado a Carlos Augusto Liseras Osorio, por medio del Decreto N° 5842 del 22 de abril de 2026, como miembro de la o de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar)“.

El documento oficial a su vez nombra a “Liseras Osorio como Miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en reemplazo de Roxana Carolina del Rio Villalba, a quien se le da “las gracias a por los servicios prestados”.

El 22 de abril pasado, El exdiputado colorado Carlos Liseras asumió el curul en el Senado en reemplazo de Hernán Rivas (ANR-HC), quien accedió a un inconstitucional permiso por los escandalosos casos de su supuesto título falso de abogado.

El exdiputado por Central asumió la banca debido a que el doctor Julio Borba comunicó su renuncia a la suplencia dentro de la lista de los senadores suplentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Ante esta situación, Santiago Peña, firmó hoy el Decreto N° 5842 por el cual concede “permiso especial, sin goce de sueldo ni ningún otro beneficio” a Carlos Augusto Liseras Osorio, en su carácter de miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajazar), en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quien pasara a ocupar cl cargo de senador nacional".

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Tras la fusión de la Dirección Nacional de Aduanas con la Subsecretaría del Estado de Tributación(SET), lo que creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), también se integró a la misma institución a la Conajzar.

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Ola de críticas

Ante la ola de cuestionamientos sobre la supuesta inconstitucionalidad de su incorporación al Congreso, Carlos Liseras negó que su situación como funcionario con permiso especial colisione con la Constitución Nacional. En una extensa defensa, el legislador aseguró que su caso se ajustó a la Ley 7445 de la Función Pública y sostuvo que no existe incompatibilidad alguna con su rol parlamentario.

“Yo estoy con un permiso especial como establece la ley, sin goce de sueldo. Por lo tanto, no colisiona con el artículo constitucional, estoy percibiendo solamente el sueldo de senador de la Nación en forma transitoria”, sostuvo.

El entonces parlamentario argumentó que la Ley 7445 de la Función Pública reglamenta el artículo 196 de la Constitución Nacional, que establece las incompatibilidades para el ejercicio de cargos públicos.

Según indicó, el artículo 29 inciso D de dicha normativa contempla expresamente los permisos para ocupar cargos legislativos o de conducción política sin percibir doble remuneración.

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Cuestionó a Estigarribia

Liseras también respondió a los señalamientos del abogado Hugo Estigarribia, quien calificó su juramento como “claramente inconstitucional”.

“Hugo Estigarribia es un simple abogado como yo. Él no es la Corte Suprema de Justicia ni la Sala Constitucional”, afirmó.

El senador insistió en que la única instancia con potestad para determinar la constitucionalidad de un acto es el máximo tribunal. “Si cree que está mal, que recurra a la Corte Suprema de Justicia o reclame al Parlamento que aprobó la ley”, agregó.

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Dejó el curul tras retorno de Leite

El 23 de julio pasado, Carlos Liseras dejó el curul al que accedió en abril pasado en su carácter de senador suplente de la ANR. En este caso, dejó la Cámara Alta, tras el retorno de Gustavo Leite, quien renunció a su cargo de embajador paraguayo en Estados Unidos de América, luego de cumplir ni un año de misión ante la administración de Donald Trump.

martin.riveros@abc.com.py