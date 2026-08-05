Título falso: Retamozo pide convocar al ministro y a otras autoridades del MEC para despejar dudas

El senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) volvió a responder al diputado Raúl Benítez (independiente), quien el martesm durante la sesión de Diputados cuestionó la validez de su título de abogado y presentó documentos sobre su formación académica.

Retamozo sostuvo que las dudas planteadas por el diputado parten de una confusión entre el título de grado y el certificado de estudios. Explicó que, si bien cursó la carrera de Derecho en la sede de Paraguarí de la Universidad Internacional Tres Fronteras, el título fue expedido en Ciudad del Este, donde se encontraba la sede central de la universidad.

“Es correcto que mi título de abogado conste y fue dado en Ciudad del Este”, afirmó el senador, quien señaló que su certificado de estudios consigna expresamente que cursó la carrera en la sede Paraguarí.

Retamozo pide convocar al MEC, Cones y Aneaes

Ante los cuestionamientos, Retamozo informó que presentó una nota al presidente del Senado, Basilio Núñez, solicitando que la Comisión Especial de Investigación sobre títulos presuntamente falsos o irregulares, presidida por el senador Patrick Kemper (ANR, HC), convoque a las autoridades vinculadas al sistema de educación superior.

Entre los convocados que propone figuran el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez; el viceministro de Educación Superior; representantes del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). También pidió convocar a la rectora y a funcionarios de la Universidad Internacional Tres Fronteras.

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El senador planteó además que la comisión evalúe invitar al propio diputado Raúl Benítez, para que pueda formular directamente sus preguntas y cuestionamientos ante las autoridades y representantes de la universidad.

“Yo no tengo ánimo alguno de ocultar absolutamente nada con respecto a mi formación”, sostuvo Retamozo en su pedido, al señalar que busca que las dudas sean despejadas mediante información oficial y documentación respaldatoria.

Retamozo cuestiona las pruebas presentadas por Benítez

El senador también respondió al argumento relacionado con el cierre de filiales de la Universidad Internacional Tres Fronteras. Señaló que la resolución del Cones de 2017 dispuso el cierre de varias filiales, incluida la de Paraguarí, pero remarcó que él culminó su carrera en 2013.

Según Retamozo, la resolución establecía que el cierre se produjo a pedido de la propia universidad y no como consecuencia de una intervención de la Aneaes.

El legislador calificó los cuestionamientos de Benítez como una persecución y afirmó que la convocatoria de las autoridades educativas y universitarias permitirá determinar oficialmente la situación de su título y de la sede donde cursó la carrera.