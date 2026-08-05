Yo Creo se suma a Manolo Achucarro y El Chila se queda solo en Luque

El actual concejal Manuel “Manolo” Achucarro ganó las internas del Partido Liberal el pasado 7 de junio y luego se sometió a una encuesta con los intendentables el 1 de agosto; Belén Maldonado (Luque Democrático) y José Luis Chilavert (Luqueños Unidos) en donde también obtuvo la victoria.

Según los datos de la encuesta Manolo Achucarro obtuvo el 41,1 % de la preferencia, Belén Maldonado tuvo 19,2 %, el ex arquero José Luis Chilavert llegó al 17,1 %, Ninguno 18,3 % y No sabe/No responde 4,3 %. Sin embargo, a resultar perdedor Chilavert denunció fraude y desconoció el acuerdo previo.

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Chilavert estuvo apoyado inicialmente por un sector del Partido Yo Creo liderado por Miguel Prieto y también por el Partido de la Libertad del senador Eduardo Nakayama. Sin embargo, ambos ahora respaldan al candidato liberal como el único que representa a la coalición de partidos opositores en Luque.

Gente seria respeta los acuerdos

“Vengo para traerte el respaldo, porque Luque es muy importante para la oposición. Vos sos nuestro candidato único en Luque. Se hizo un acuerdo, saliste ganador y los acuerdos se respetan. Eso es de gente grande, de gente seria”, dijo Miguel Prieto, que entre líneas cuestionó a José Luis Chilavert, quien inscribió su candidatura de manera solitaria.

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Antes, los senadores Esperanza Martínez (PPC), Eduardo Nakayama (Liberal) y Rafael Filizzola (PDP) así como Stephan Rasmussen, titular del Partido Patria Querida.

“Ya nos unimos en Asunción, ahora nos unimos en Luque para ofrecer una candidatura única que pueda aglutinar a la mayor cantidad de electores”, dijo Nakayama durante el lanzamiento de la candidatura en Luque.

Asimismo, los diputados liberales; Pedro Gómez y Rodrigo Blanco y el gobernador de Central Ricardo Estigarribia unieron filas a favor de Achucarro.