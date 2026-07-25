Lilian Samaniego, con recurrentes acercamientos al oficialismo, pide igualdad de trato

“Lo que sí espero, como expresidenta que le llevó al partido al poder respetando al que piensa igual, al que piensa distinto y la unidad en la diversidad; espero que a nivel institucional el Partido Colorado acompañe a todos los candidatos y candidatas a intendentes e intendentas, concejales, hombres y mujeres de los 263 distritos”, dijo la senadora Lilian Samaniego (ANR, CR) durante el acto realizado esta mañana.

Samaniego, que reivindicó su rol de “disidente”, acompañó ayer a Peña en un acto de visita a la zona de obras de la Ruta PY15 Bioceánica en el distrito de Mariscal Estigarribia (Boquerón) y hoy estuvo presente en el acto de presentación de candidaturas de la ANR realizado en el centro de eventos de la Conmebol en Luque.

La misma remarcó que, lo que debe primar es el apoyo por igual a todos los candidatos y, a modo de justificación -pero también de reclamo- que muchos no pudieron estar por una “descoordinación” en las invitaciones, algo que ella misma sufrió.

De todos modos, como reclamo central enfatizó una vez más que lo que exige es que “no haya privilegios” y “que el partido institucionalmente apoye a todos, no a un solo sector. Esa debe ser la premisa”.

También sostuvo que habló con el líder de otro de los movimientos disidentes en la ANR, el expresidente de la República y cabeza de Colorado Añeteté, Mario Abdo Benítez, y este le ratificó que su ausencia solo se debió a compromisos previamente asumidos.

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Sí, Samaniego -que tendría aspiraciones presidenciales para 2028- cuestionó al candidato a presidente de Añeteté, Arnoldo Wiens, que ayer comunicó su ausencia al acto afirmando que no se quería “abrazar con corruptos” ni con los que persiguen correligionarios.

“No entendí eso, porque hoy están acá sus candidatos, los candidatos de él que ganaron las municipales”, dijo Samaniego.