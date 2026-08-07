Elecciones municipales: Fenece plazo para sustitución de candidaturas

Hasta las 13:00, hay tiempo para solicitar sustituciones de candidatos por renuncia, inhabilidad o fallecimiento, a los efectos de la actualización del software oficial de votación, informó la Justicia Electoral.

La comunicación se debe hacer en el Juzgado Electoral donde el candidato fue oficializado y la resolución debe realizarse en las próximas 48 horas para que la Justicia Electoral pueda llevar adelante los cambios en la pantalla de la máquina de votación.

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Al respecto, Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales de la Justicia Electoral, explicó que este plazo se debe a que se necesita tiempo para realizar los cambios en las máquinas de votación para que los datos del candidato sean los correctos el día de las elecciones.

Indicó que luego se realizará una última verificación de las máquinas con los apoderados técnicos de cada agrupación política que participará en las elecciones municipales.

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“El software de la máquina es único, no podemos estar modificando a última hora porque vamos a tocar el de todos los distritos donde se desarrollarán las elecciones. Es un proceso bastante largo y se necesita de tiempo”, sostuvo Ljubetic.

Manifestó además que el Cronograma Electoral avanza sin contratiempos y actualmente están en las labores de Centros de Transmisión (CTX) para los simulacros del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

¿Cuántas máquinas serán distribuidas el día de las elecciones?

Carlos María Ljubetic explicó que la Justicia Electoral cuenta con 18 mil máquinas de votación y que el día de las elecciones serán distribuidas en los 263 distritos unas 13 mil en las mesas.

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Agregó que el resto, unas 5 mil, se utilizarán para las capacitaciones, o las sustituciones en caso de encontrar alguna avería en las mesas. El objetivo es que no se tengan inconvenientes el día de las elecciones en los más de 1.300 locales electorales que ya están siendo verificados.

Manifestó que en los locales electorales se está previendo realizar los simulacros para garantizar un rápido sistema de transmisión de resultados tras la jornada electoral.

Se tiene previsto realizar los simulacros del TREP el miércoles 12, el miércoles 19, el viernes 28 y el sábado 29 de agosto, según el Cronograma Electoral.