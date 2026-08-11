Diputado Benítez pide informe sobre lotes del IPS que pasó a manos del Grupo Vázquez

El diputado Raúl Benítez (Independiente) presentó el pedido de informe al Instituto de Previsión Social (IPS) ante la Cámara Baja y fue aprobado en sesión extraordinaria.

En el documento, solicita copia íntegra de las actas donde trataron y aprobaron la adjudicación de lotes de la Isla de Francia y las solicitudes de cambio de razón social.

Además se pide la copia íntegra del contrato original de arrendamiento con Ignacio Leoz Callizo y su posterior modificación contractual.

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Se solicitan también las notas y solicitudes presentadas por el arrendatario requiriendo la modificación contractual por inconsistencias en la superficie, así como el cambio de razón social a Parque Isla de Francia S.A. y su posterior transferencia o vinculación al Grupo Vázquez.

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Entre otras cosas, el diputado opositor también pide copia íntegra de la documentación que curse en poder del IPS relativa a la composición societaria y prospectos de emisión de bonos de Parque Isla de Francia S.A., Grupo Vázquez SAE y Ueno Bank que guarden relación con el proyecto inmobiliario en cuestión.

Piden actas de las decisiones del Consejo de Administración del IPS

También se solicita el dictamen de la auditoría interna del IPS que sugirió declarar desierta la oferta por ocupación precaria del inmueble, acompañando la documentación técnica y legal que justificó la decisión del Consejo de Administración de desestimar dicha recomendación.

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Se requiere además el informe pormenorizado del estado de cuenta de pagos de cánones de arrendamiento, indicando montos, fechas de desembolso y situación de mora, si existiere.

Así como el informe pormenorizado de las reuniones del Consejo de Administración del IPS en las cuales se analizaron las denuncias vecinales sobre irregularidades en planos y afectación de espacios verdes.