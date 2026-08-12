Alliana respira: Senado aprueba préstamo japonés de US$ 286 millones para el corredor sur

La iniciativa contempla la construcción y mejoramiento de 154 kilómetros de ruta entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú, como parte del proyecto denominado “Mejoramiento del corredor de integración y desarrollo socioeconómico de la región suroeste”.

Se trata de un crédito de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y, según los oficialistas, beneficiará a unas 300.000 personas.

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El expediente fue girado a la Cámara de Diputados.

Este crédito es impulsado por el vicepresidente y aspirante presidencial del cartismo, Pedro Alliana, y la bancada cartista venía retrasando su aprobación.

Críticas a la ministra de Obras

Durante el debate, numerosos legisladores de la oposición cuestionaron a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, por la falta de ejecución de otras obras con créditos ya aprobados; el costo de cada kilómetro de ruta y la política estatal de bicicletear deudas y créditos cada año.

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“¿Va a ejecutar o no va a ejecutar las obras?” preguntó a la titular de la cartera estatal Salyn Buzarquis (PLRA), extitular del MOPC (2012-2013).

El legislador dijo que las obras retrasadas con créditos ya aprobados generan “expectativas”, pero que los trabajos se dan a ”cuenta gota".

Colym Soroka (ANR) destacó que la JICA es un gran actor del desarrollo de obras en el sur del país, pero instó a la ministra del MOPC a ocuparse también de la ruta que une Fram con Gral. Artigas.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que todos los créditos aprobados desde julio de 2023 serán pagados recién dentro de siete años. Sostuvo que esto también era una bicicletada de fondos.

Paredes agregó que, por lo visto, tanto colorados como opositores cuestionan duramente a Claudia Centurión, sin embargo, ella sigue en el cargo.

Por su parte, Lucía Mendoza (Cruzada Nacional), quien trabajó para constructoras en el pasado, cuestionó que según sus cálculos, cada kilómetro de ruta, de 12 metros de ancho, tendría un costo de G. 7.000 millones, monto al que calificó de muy alto.