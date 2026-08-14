Mafia en IPS: José’i González alega que fue cajoneado su dictamen

El denunciado e investigado por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito José “José’i” González Maldonado afirmó ayer a ABC que la Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) “sí cumplió con lo instruido por el Consejo: elaboró el dictamen, solicitó la instrucción del sumario y elevó el proyecto de resolución para su tratamiento a través del Sistema de Gobernanza”. Fue al referirse a la orden emitida por la máxima autoridad de la previsional para iniciar una investigación contra los funcionarios involucrados en el proceso.

La medida daba curso al Informe Final AI Nº 12/24 de Auditoría Interna, derivado de las irregularidades detectadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Según González Maldonado, el 14 de agosto de 2024, mediante la Nota Interna CA Nº 059-0697/2024, el Consejo de Administración instruyó iniciar los trámites tendientes a la realización de un sumario administrativo a los funcionarios vinculados a los hallazgos señalados en dicho informe.

“Posteriormente, la Dirección Jurídica dio cumplimiento a dicha instrucción el 11/10/2024, de acuerdo al registro obrante en el Sistema de Gobernanza, elevando el Dictamen emitido el 27 de septiembre de 2024, al cual se adjuntó la Proforma de Resolución de Autorización del inicio del Sumario Administrativo para su aprobación por parte del Consejo de Administración” (sic).

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Sin embargo, González Maldonado remarcó que el sumario finalmente no se concretó, pero no porque la Dirección Jurídica lo haya dejado sin efecto, archivado o paralizado.

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“Lo que posteriormente no se produjo fue la autorización mediante la aprobación de la resolución correspondiente por parte del Consejo de Administración. Por tanto, la no realización del sumario administrativo no puede atribuirse a la Dirección Jurídica, pues la trazabilidad documental demuestra que existieron actuaciones concretas posteriores a la Nota CA Nº 059-0697/2024 y que el expediente continuó su curso hasta quedar pendiente a cargo del Consejo de Administración del IPS, que finalmente no autorizó el inicio del Sumario” (sic), escribió el exfuncionario.

Acusa a consejero José Jara

El dictamen remitido por González Maldonado efectivamente realiza un relato sobre la solicitud de sumario. No obstante, en la proforma presentada se evidencia nuevamente una abierta desobediencia a las directivas del Consejo de Administración. Llamativamente, en el documento firmado por González Maldonado, este desoyó las observaciones de la máxima autoridad de la previsional dispuesta en la Nota Interna Nº 059-0697/2.

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El Consejo había encomendado a la Dirección Jurídica de forma concisa: “que las investigaciones sean realizadas de manera objetiva, manteniendo la coherencia en su actuar, dando el tratamiento a todos los temas por igual conforme a su propia naturaleza, y de esta forma juzgar a todos con la mayor justicia y equidad posible”.

Al ser consultado sobre esta indicación, el exdirector jurídico atribuyó esa disposición directamente al consejero José Jara, a quien además acusó de oponerse al desarrollo del sumario: “La persona que hace esa recomendación y la persona que menciona eso es el consejero Jara (...). No tenés la historia completa: en el acta de la sesión del Consejo de esa fecha hace observaciones el consejero José Jara Rojas, donde menciona que este (Juan Manuel) Villar –creo que era director de UOC, no recuerdo el cargo que tenía– era una persona honesta, capacitada (...), e inclusive pidió que esté presente en la sesión del Consejo. Yo consideraba que eso no era correcto” (sic).