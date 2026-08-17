Filizzola advierte sobre consecuencias de la nueva ley para pagar intereses moratorios a constructoras

El senador Rafael Filizzola dijo que con la promulgación de la ley N° 7699 “se cierra el círculo vicioso de este Gobierno”.

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La norma plantea que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de la cuestionada Claudia Centurión, pueda reconocer y pagar intereses moratorios por obligaciones no canceladas en plazo a contratistas, consultores o proveedores del Estado, vinculadas a certificados de obras de infraestructura.

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“Primero nos dijeron que las cuentas estaban ordenadas, que había plata y que se cumplía la Ley de Responsabilidad Fiscal. Mientras tanto, dejaron de pagar a las constructoras y acumularon deudas”, repudió el parlamentario opositor.

El legislador cuestionó además que ahora el gobierno cartista de Santiago Peña pretende “solucionar el problema que ellos mismos crearon con una ley especial —aprobada a tambor batiente— que modifica las condiciones de contratos ya firmados y carga los intereses al Estado, poniendo en entredicho la seguridad jurídica”.

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“El problema no es reconocer que existen deudas. El problema es administrar mal, ocultar los atrasos y después pedirle al Congreso una ley para arreglar las consecuencias que abre la puerta a problemas y sobrecostos futuros”, sentenció el legislador.

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Filizzola recalcó además que el oficialismo quiere la impunidad de los culpables, “la responsabilidad de este perjuicio al Estado debe ser investigada y sus causantes procesados. Esta ley no exime nada”, sentenció.