Accidente en Pedrozo: emotivo homenaje a funcionarios en el Congreso

En el accidente de tránsito en Pedrozo fallecieron seis personas, entre ellas Fátima Silva y Marcelo Ávalos, quienes trabajaban en el Congreso Nacional. Además, murieron dos de sus hijos: Fernando (18) y Fátima (9).

Silva tenía más de 20 años de antigüedad en el Congreso, mientras que Ávalos operaba en el despacho del senador liberal Líder Amarilla.

Este martes se realizó un acto de homenaje a los funcionarios del Congreso que fallecieron en el accidente fatal en Pedrozo. Sus restos fueron llevados hasta la sede del Poder Legislativo para ser velados en un emotivo homenaje, del que participan familiares de las víctimas, el hijo de la pareja de funcionarios fallecidos y compañeros de trabajo de ambos.

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“Que los recuerden con amor”

Fabián Ávalos Silva, hijo de la fallecida, agradeció el homenaje y el apoyo de los funcionarios. Además, pidió: “Quiero que les recuerden con mucho amor” a sus familiares.

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“Ellos están en paz, descansando y se fueron haciendo lo que más amaban: viajar, pasear y disfrutar. Se fueron juntos”, expresó.

El senador liberal José “Pakova” Ledesma encabeza el acto, en el que también participan funcionarios de ambas Cámaras del Congreso.

Asimismo, se ve al senador liberal Líder Amarilla, con quien trabajaba Marcelo Ávalos. Sin embargo, legisladores oficialistas no participan del acto, según reporte de ABC TV.

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Piden nombramiento para el hijo de la pareja

Tras el accidente, la senadora colorada Lilian Samaniego presentó ayer en Mesa Directiva el pedido para que Fabián Ávalos Silva sea nombrado como funcionario del Congreso.

Samaniego indicó que, en honor a la destacada función que cumplieron Fátima y Marcelo, sea nombrado el joven de 20 años, quien se quedó sin los demás miembros de su familia.

En tanto, en la Cámara de Senadores y de Diputados, parlamentarios opositores presentaron pedidos de interpelación a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, en medio de una férrea defensa del oficialismo.