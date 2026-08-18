Pedrozo: Oficializan pedido de interpelación a Claudia Centurión en Diputados

El diputado Pedro Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo) comunicó que esta mañana, con la firma de 20 colegas, dieron entrada oficial en Cámara Baja al pedido de interpelación a la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, a la cual “invitaron” a presentar su renuncia al cargo.

“Más de 20 diputados acompañaron el pedido de interpelación. Creo que es lo mínimo que nosotros necesitamos, en realidad, exigimos la renuncia a las ministras Públicas, pero, bueno, a eso está a cargo el presidente de la República (Santiago Peña)”, dijo Gómez.

El pedido de interpelación es para que la ministra responda sobre las responsabilidades de la Cartera de obras tras el accidente en el que un camión volquete desenfrenado en la pendiente, mató a seis personas que aguardaban cruzar el semáforo.

De hecho, pese a que esta mañana se sumó un sexto fallecido en el percance, más allá de la eventual responsabilidad del conductor del camión, las autoridades del país deberían también apuntar a la responsabilidad política por una obra que propició estas muertes, puesto que se instaló un semáforo en la base de una pendiente muy pronunciada que históricamente hizo que estas tragedias se repitan una y otra vez.

La única responsable es la ministra de obras, dice el diputado Gómez

“Esperemos que luego de esto que pasó, nuevamente la sexta víctima confirmada, espero que el presidente de la República, de una vez por todas, tome la decisión que deba tomar y asuma esta responsabilidad: Claudia Centurión, que es la única responsable”, remarcó Gómez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El legislador enfatizó que hay mucho que, cuanto menos, Centurión debería hacerse responsable y procurar explicar en una interpelación, como ser el mantener la decisión de no quitar el semáforo en la zona y, sobre todo -más allá de las excusas- el porqué no se terminó aún el paso a desnivel que tenía que estar terminado en mayo pasado.

“Yo creo que es criminal la negligencia de la ministra de obras públicas. La obra tenía que haber terminado en mayo. No se terminó en mayo. Ya estamos en agosto. Entonces, ¿por qué no se ejecutó la póliza de garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo, con la empresa? ¿Por qué no se ejecutó la póliza y no se exigió a la empresa que devuelva el dinero en todo caso y que termine otra empresa? Pero estamos en agosto y ella dice que en 5 meses recién va a terminar. Entonces, hay cuestiones que no cierran y para mí la única responsable de todo esto es Claudia Centurión", enfatizó.

Lamentó que los oficialistas tienda a “satanizar” la figura de la interpelación, ante lo cual les recordó que es una figura constitucional y que ni siquiera les faculta a los legisladores a echar a un ministro, como correspondería en este caso.