Visita del Príncipe: Paraguay recibe potente draga donada por Japón

Sus Altezas Imperiales, el Príncipe Heredero Akishino y la Princesa Heredera Kiko, en el marco de su visita oficial a Paraguay, es en conmemoración del 90 aniversario de la inmigración japonesa en el país, y participaron esta tarde de la recepción y embanderamiento de la draga DRM-5 “Paraguay”.

El acto fue presidido por el jefe de Estado, Santiago Peña, con presencia de autoridades nacionales, cuerpo diplomático y representantes del sector privado.

En su discurso, Peña destacó la amistad con Japón que lleva varias décadas. Valoró el trabajo, disciplina, solidaridad y la visión de desarrollo entre ambas naciones.

“Es el resultado de años de cooperación, de contribuir en el desarrollo del país. La draga fortalecerá la capacidad del país para mantener una de las vías de conexión con el mundo”, expresó.

Peña señaló que la draga japonesa mejorará la previsibilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná. Dijo que un país, como Paraguay, sin litoral marítimo, contar con una vía segura, es prioridad. “La hidrovía nos conecta a los mercados, y sostiene la competitividad. Así fortalecemos la conexión. El río es nuestro camino al mundo”, expresó el mandatario.

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Por su parte, el embajador de Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, dijo que el transporte fluvial constituye un medio de comunicación estratégico para el Paraguay. Señaló que permite movilizar grandes volúmenes de carga a menores costos. “Además, una navegación que incorpore información digital, tecnológicas avanzadas, para garantizar la navegación más segura”, expresó el diplomático.

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En tanto, el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera, indicó que la donación es vital para mantener en condiciones de navegabilidad en el río Paraguay.

“La hidrovía es una de las principales salidas y entradas nuestro comercio exterior. Aumentará así nuestra capacidad operativa y liberación de pasos críticos”, manifestó el titular de la ANNP.

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Detalles de la draga

Paraguay incorporó, oficialmente, una nueva herramienta estratégica para el mantenimiento de su principal corredor logístico. La draga DRM-5 “Paraguay”, construida en Japón y donada por el Gobierno japonés a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La embarcación, cuyo valor supera los US$ 24 millones, tendrá como principal misión profundizar los canales del río Paraguay, contribuyendo a garantizar la navegabilidad durante todo el año y fortalecer el transporte fluvial de cargas.

La incorporación de esta moderna draga representa un importante avance para el desarrollo de la Hidrovia Paraguay–Paraná, corredor fluvial de aproximadamente 3.440 kilómetros que atraviesa Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

En su momento, el embajador paraguayo en Japón, Mario Toyotoshi, informó que una de las dragas más potentes de toda la hidrovía regional, construida en Japón y donada por el Gobierno japonés vía JICA. “Para un país sin mar, cada centímetro de río navegable es un centímetro de futuro”, señala la publicación difundida por la representación diplomática.

Según detalló, la DRM-5 tiene una capacidad de dragado de 1.500 metros cúbicos por hora, lo que la posiciona entre las unidades más potentes que operan en la hidrovía regional.

“La DRM-5 Paraguay fue construida fruto de una alianza que Paraguay y Japón construyeron con dedicación. Es una de las más potentes de toda la hidrovía regional y es nuestra”, expresó el embajador.

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Impacto en las exportaciones

El embajador Marcelo Toyotoshi destacó que la embarcación representa mucho más que una herramienta de trabajo para el dragado de canales.

“Esta draga no es solo una embarcación. Representa nuestra soberanía logística, competitividad y una garantía de que nuestras exportaciones lleguen al mundo con mayor autonomía y certeza”, sostuvo.

Santiago Peña se reunió con los empresarios Marcelo y Naoyuki Toyotoshi, representantes de Transporte Fluvial Paraguayo S.A.C.I. Fue hoy en Mburuvicha Róga.

El diplomático paraguayo insistió en que para Paraguay, país mediterráneo y altamente dependiente de la hidrovía, cada metro de río navegable tiene un impacto directo en la capacidad de movilizar mercancías hacia los mercados internacionales.

La incorporación del nuevo equipo cobra relevancia ante los recurrentes problemas de bajante y sedimentación que en los últimos años, afectaron el tránsito de convoyes y elevaron los costos logísticos para distintos sectores productivos.

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Sedimentos y no para rocas

En su momento, el presidente de Puertos, Julio César Vera, refirió que la draga tiene una tripulación de 13 personas, no tiene camarotes ni comedor. Dijo que es exclusivamente de trabajo y siempre funcionará con remolcadores y mulitas, que son las que llevan los caños. Añadió que los remolcadores sirven para el alojamiento y comedor del personal.

“La nave es grande, moderna, con capacidad de succión de 1.500 metros cúbicos por hora, cuando normalmente en esta zona del país se trabaja con dragas con capacidad de entre 350 y 400 metros cúbicos por hora. Esta es una draga de mayor capacidad, pero está dimensionada solamente para sedimentos, no para rocas”, expresó.