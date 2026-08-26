Buscan conocer si IPS direcciona a Ueno desembolsos de préstamos

Existen diversas denuncias de asegurados y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) que apuntan a que una gran porción de los desembolsos de créditos, reposos y pagos mensuales a beneficiarios se direcciona de manera casi exclusiva u obligatoria hacia Ueno Bank, limitando la libre elección de otras entidades bancarias.

Ante estas denuncias, el senador Rafael Filizzola (PDP) presentó en la Cámara Alta un pedido de informe en el que se busca conocer el procedimiento actualmente vigente para el desembolso de préstamos, desde su aprobación hasta la acreditación de los fondos al prestatario.

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El senador opositor pide al Instituto de Previsión Social (IPS) la intervención de Ueno Bank S.A., además de los casos en que el prestatario puede indicar una cuenta de otra entidad financiera; los casos en que debe abrirse una cuenta en Ueno Bank; y el fundamento normativo o contractual de cada modalidad.

Entre otros puntos, Filizzola pide también la copia íntegra del contrato originalmente celebrado entre el IPS y Visión Banco para la canalización o acreditación de préstamos, incluyendo sus adendas, modificaciones, renovaciones y los actos administrativos que dispusieron su continuidad con Ueno.

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Asimismo, se solicita también la copia de los reglamentos, resoluciones, manuales, dictámenes jurídicos o informes técnicos vigentes que fundamenten la utilización de Ueno Bank para el desembolso de los préstamos.

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Así como la apertura de una cuenta en dicha entidad, cuando el prestatario no posee una cuenta habilitada, las limitaciones, si existieren, para acreditar directamente el préstamo en una entidad financiera elegida por el prestatario.

¿Se puede elegir cualquier banco?

Rafael Filizzola busca conocer si actualmente el beneficiario de un préstamo del IPS puede elegir libremente cualquier entidad financiera del sistema para recibir el desembolso.

Aclara que, si la respuesta es afirmativa se debe detallar el procedimiento y los requisitos. En caso negativo, indicar expresamente:

Los casos en los cuales resulta obligatoria la apertura de una cuenta en Ueno Bank.

Autoridad que dispuso dicho procedimiento.

El senador también solicita que el IPS informe si la apertura de una cuenta en Ueno Bank constituye una condición necesaria para acceder al préstamo cuando el prestatario no posee previamente determinada cuenta bancaria en esa entidad, especificando:

Informar si Ueno Bank percibe del IPS alguna comisión, remuneración, cargo o contraprestación por la canalización o acreditación de los préstamos. En caso afirmativo, indicar concepto, monto y periodicidad y remitir el instrumento que lo establezca.

Informar si existen beneficios económicos, comerciales o financieros indirectos derivados de la apertura de cuentas de los prestatarios, según conste en contratos, convenios o informes obrantes en el IPS.

¿BCP autorizó el mecanismo?

Rafael Filizzola le pide al IPS informar si solicitó opinión o autorización al Banco Central del Paraguay, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario u otra institución pública respecto de este mecanismo.

Si la respuesta fuera afirmativa, remitir copia íntegra de las consultas y respuestas recibidas.

Informar si el IPS ha evaluado la posibilidad de permitir que cada prestatario elija libremente la entidad financiera en la cual recibir el desembolso, incluyendo la utilización de transferencias interbancarias o mecanismos de pago masivos.

Informar si existen reclamos, observaciones de auditoría, dictámenes de órganos de control o antecedentes administrativos relacionados con la utilización de Visión Banco/Ueno Bank para el desembolso de préstamos, remitiendo copia de los mismos.

El documento debe ser analizado en plenaria para su aprobación o rechazo. De correr la iniciativa el titular de la previsional, Isaías Fretes, tiene 15 días hábiles para responder las consultas de la Cámara Alta.