IPS: Chase cree que declaración de emergencia tendría “sanción inmediata” en Diputados tras modificaciones

La propuesta de declarar emergencia en el IPS por parte de la Cámara de Diputados fue modificada en la Cámara Alta, y según comentó el senador cartista Natalicio Chase, ahora el proyecto es “consensuado” con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al igual que la previsional.

Asimismo, confirmó que una de las modificaciones plantea una herramienta “fiduciaria” para gestionar la deuda judicializada de institución con el fin de destinar fondos a medicamentos y regularizar la falta de personal médico.

“Lo que me autoriza el proyecto de ley es la creación de una fiducia que va a manejar el 100% de la cartera judicializada del IPS. De esa forma, la fiducia va a tener trato directo con los deudores y se prevé haya una recuperación del 24% aproximadamente en el primer año de gestión; 24% de la deuda total judicializada”, comentó.

Además, sostuvo que los recursos recuperados por esta vía ingresarían como fuente 30 al Instituto de Previsión Social.

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Proyecto tendría “sanción inmediata” en Diputados

El cartista también reconoció que con todas las modificaciones “se mantiene prácticamente solo el objetivo de la emergencia”, ya que la propuesta de la Cámara Baja era “más general” y netamente abordaba la declaración de emergencia.

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“Creemos que va a tener sanción inmediata porque la urgencia es la contratación de 600 médicos; un desfasaje grande con el IPS. También entre 150 a 200 enfermeros; eso es lo que damos atribución al IPS para que lleve adelante. Creo que esto da amplias facultades para que no haya excusa para cubrir los requerimientos de recursos humanos que hacen falta”, concluyó.

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