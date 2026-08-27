Empresa de Cartes no puede estar por sobre necesidades del pueblo, critica Paredes

El sector de la salud pública en Paraguay atraviesa una de las crisis más importantes de los últimos años ante el desabastecimiento en los centros asistenciales, que no cuentan con medicamentos e insumos, tienen multimillonarias deudas con proveedores y enfrenta una huelga general de médicos que reclaman un reajuste tras tener salarios congelados desde el 2012.

Ante este escenario, desde el oficialismo, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo, sostienen que no hay recursos para ceder ante el pedido de los médicos, por lo que varios legisladores opositores presentaron ayer un proyecto de ley que impone un arancel compensatorio por cada caja de cigarrillos de 20 unidades, uno de los principales rubros del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

El senador colorado cartista Natalicio Chase dijo hoy más temprano que aprobar este proyecto de ley sería desvestir un santo para vestir a otro, a lo que la senadora del Partido Cruzada Nacional Yolanda Paredes respondió que no se puede priorizar a la empresa de Horacio Cartes por sobre las necesidades de la población.

“¿Y cuál es el santo que quieren vestir ellos? No puede ser, la empresa de Cartes no puede siempre estar por sobre las necesidades de la población. Sabemos que necesitamos más plata. No puede ser que ellos sigan protegiendo a los empresarios amigos en detrimento del personal de salud, de la atención médica, de la compra de medicamentos. ¿Y de dónde ellos piensan sacar? Bueno, no le quieren sacar la plata a la tabacalera de Cartes, pues bien, que busquen dinero donde sea, pero que si no tienen, que inventen”, criticó.

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Es válido buscar aumento de impuestos, sostiene Paredes

La senadora insistió en que el personal de salud debe tener un aumento salarial en cuanto a lo que significa su dignidad de vida, por lo que la propuesta válida es buscar aumentar impuestos, pero en temas específicos, ya que consideró que otro rubro que no debe escapar a la discusión es el alcohol.

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“El impuesto selectivo al consumo lastimosamente incluye combustible. Yo creo que tenemos que ir pensando impuestos también que incluyan solamente tabaco y alcohol (...) Los intereses de Horacio Cartes han primado en este país hace muchísimo tiempo y cuando vos querés hablar de aumento al impuesto a tabaco o a cajetillas de cigarrillos, realmente ellos se escandalizan. ¿Por qué? Porque siguen protegiendo sus intereses personales empresariales en detrimento de la salud pública”, afirmó.

Agregó que la excusa de que “no hay dinero” es muy barata, de la cual la población está cansada, ya que es sabido el dinero que hay, y citó como ejemplo el caso de Ueno Bank, que prácticamente de la nada tiene millonarios ingresos, considerando además las modificaciones a los reglamentos internos del Instituto de Previsión Social (IPS) para el depósito de aproximadamente G. 2,2 billones de los fondos jubilatorios en la entidad bancaria.

Criticó al presidente de la República, Santiago Peña, al decir que es el menos indicado para hablar de que falta el dinero, siendo que “sus intereses han subido por el cielo”, teniendo en cuenta que también siendo mandatario aún tenía acciones en el grupo empresarial del banco Ueno.

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“Acá falta voluntad política, voluntad política, y si no le quieren sacar la plata a Tabesa, pues saquen de otro lugar. Es así de sencillo. No puede ser que, vuelvo a decir, priorizar los intereses personales de Horacio Cartes”, concluyó.

Dupla con Ricardo Estigarribia es “producto de la IA”

Sobre rumores de que lanzaría su candidatura a la chapa presidencial junto con Ricardo Estigarribia para las elecciones generales del 2028, respondió que es “producto de la IA”, ya que no tuvo ninguna conversación directa con el precandidato liberal.

“Sabemos que vamos a formar duplas. Yo creo que en eso vamos a terminar la oposición, formar duplas y someter a consideración de la ciudadanía. La idea siempre es unificar al final y elegir a una sola dupla para encabezar la oposición 2028”, sostuvo.

De igual forma, dijo que no descarta absolutamente nada.