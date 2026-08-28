Diputados: Plantearán integración de Bicameral de Presupuesto y aprobación de donación

La Cámara de Diputados está convocada este lunes a las 14:00 a sesión extraordinaria con 14 puntos en el orden del día, los cuales, en su mayoría, son los que no se trataron el pasado martes 25 por quedar sin quórum en la etapa de oradores y sin tocar ni un punto.

Entre los puntos más relevantes, destaca como primer punto, aprobar la designación de miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto para el 2027, donde uno de los debates centrales será el reclamo de aumento salarial de los médicos.

Este año, a la Cámara de Diputados le corresponde la presidencia de la Bicameral, que recaerá en manos de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la cartista Cristina Villalba. Sin embargo, en realidad, toda la decisión real recae en la Cámara de Senadores por ser cámara revisora.

Como punto siguiente, el segundo, se incluyó el tratamiento del proyecto de ley “que aprueba la carta acuerdo para la donación Nº TF0C9037 del GFPP de preparación para el “proyecto de infraestructura logística y transporte de Itapúa, Paraguay”, por el monto de US$ 1.000.000, suscrita con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento".

Es este caso, al ser una donación, no implicará un nuevo endeudamiento para el país, pero si será un “premio” para una cuestionada ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, cuya interpelación, por cierto, se vuelve a plantear estudiar en la sesión ordinaria del martes 1.

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La donación no contempla la inversión en ni un metro de ruta u obras, ya que es exclusivamente para la realización de planes y estudios socio-ambientales de eventuales obras a realizarse en Itapúa.

Si bien en la justificación del proyecto se mencionan planes de cómo el “mejoramiento y la rehabilitación de la red vial”: como la rehabilitación y mantenimiento de aproximadamente 310 km de caminos principales y secundarios en el departamento de Itapúa (Red vial Graneros del Sur) mediante contratos por desempeño; planes e inversiones en puertos y vías navegables, rutas de acceso a puertos, mejora de carreteras locales o centros logísticos, etc, estos US$ 1 millón solo serán para la asesorías y auditorías.

Puntualmente, el contrato menciona que ese dinero será usado para:

Estud¡os previos de inversión, talleres e intercambios de aprendizaje para confirmar la factibilidad de la operación propuesta, Realización de Evaluaciones Ambientales y Sociales Realización de Evaluaciones de Adquisiciones Gestión Administrativa v Auditorías Financieras.

Leyes contra padres irresponsables, entre los últimos puntos

En la misma sesión, pero en puntos más marginales, figuran dos proyectos recurrentemente postergados por la Cámara Baja que plantean aumentar las exigencias y castigos contra padres que incumplen con la pensión alimentaria.

En el punto 9 figura la llamada “Ley Memby” que plantea unificar el criterio para el cálculo de la pensión del hijo y ampliar los mecanismos legales para obligar la retención del monto en casos de incumplimiento.

En el punto 11, el otro proyecto relacionado, que aumenta los castigos contra los padres desobligados que estén en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Entre las nuevas medidas punitivas se plantea incluir la prohibición de salir del país, gestionar la renovación de registros de conducir y hasta la prohibición de acceso a eventos deportivos, conciertos y otros.