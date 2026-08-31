BNF paga US$ 597.000 por “parches” tras cajonear su propia licitación

En tiempo récord, el Banco Nacional de Fomento (BNF), a cargo de Manuel Ochipintti -en el cargo desde el 2021-, adjudicó de forma directa y por vía de la excepción la licitación “por urgencia impostergable” (ID N° 489.934) para la adquisición de cuatro servidores x86 por G. 3.539 millones, igual a US$ 597.727.

Llamativamente, el proceso para renovar la infraestructura tecnológica del banco se viene arrastrando desde el inicio del gobierno de Santiago Peña. Sin embargo, a la fecha, el problema de fondo sigue sin solucionarse y con permanentes polémicas en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Antecedentes

La raíz del conflicto actual se remonta a finales del año 2023, cuando la entidad convocó a la licitación ID 433.843 para comprar exactamente estos mismos servidores x86. En aquella oportunidad, el banco adjudicó el contrato a la firma Informática Paraguaya SA (Infopar) por G. 1.280.000.000.

Sin embargo, la DNCP bloqueó y retuvo ese contrato tras comprobarse que el comité evaluador del BNF descalificó arbitrariamente a la competencia (SSD SRL) utilizando el tecnicismo de que sus procesadores no eran “de última generación”, cuando en realidad seguían vigentes. En lugar de corregir la evaluación, el BNF prefirió congelar el caso.

Un colapso “previsible”

Sin los nuevos equipos, el BNF sobrecargó su virtualización VMware (con hardware obsoleto de 2014) hasta que colapsó el 26 de enero de 2026 con un uso de CPU al 100%.

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El banco usó el incidente para declarar la urgencia, pero la DNCP desmoronó la justificación, advirtiendo que el desgaste era plenamente “previsible y susceptible de planificación”.

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Para colmo de contradicciones, el contrato de excepción terminó adjudicado por G. 3.540 millones (casi el triple que en 2023) al consorcio de la misma Infopar SA (representada por Felipe Alberto Effio Crovetto) junto a Netlogic SRL (representada por Luis Ismael Teme).

Siguen dilaciones

En simultáneo y a pesar de las presiones técnicas, el llamado del Core Bancario (ID N° 480.207) sigue sin definirse tras tres años.

El pliego de tal llamado exige que el nuevo software corra obligatoriamente sobre servidores IBM Power 10 que el banco ya posee.

Así, la millonaria compra directa de servidores x86 no tiene utilidad para el core bancario pendiente de adjudicación y solo funciona como un parche de corto plazo para el viejo sistema.