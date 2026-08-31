IPS en crisis: Peña sale del “modo rally” y recibe a Isaías Fretes

" Recibí al Prof. Dr. Isaías Ricardo Fretes, Presidente del Consejo de Administración del IPS, junto a su equipo técnico. Conversamos sobre las últimas medidas adoptadas por la institución y los planes estratégicos para este segundo periodo del año. Analizamos también las acciones para fortalecer la calidad de las prestaciones, con el objetivo de brindar respuestas más eficientes y oportunas a todos los asegurados y sus familias".

Así refiere sucintamente el posteo del presidente de la República, Santiago Peña, al informar de su reunión con el titular del Instituto de Previsión Social (IPS) Isaías Fretes, esta mañana en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

De esta manera, el mandatario salió del “modo WRC Rally del Paraguay 2026″, que culminó ayer en el departamento de Itapúa tras tres días de intensa competencia motor.

Peña se mantuvo en el sur del país, con base en Encarnación, desde el jueves pasado, cuando se inauguró la prueba automotor de nivel mundial. El vicepresidente Pedro Alliana, futuro presidenciable cartista, también acompañó al titular del Poder Ejecutivo en el rally.

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La presencia del Presidente en la competencia automovilística fue en una coyuntura de protestas del gremio de médicos en todo el país, que salió a las calles reclamando reajuste salarial, tras años de postergaciones en el sistema de salud pública.

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Hoy, el presidente Peña retomó su agenda oficial para atender el conflicto con los médicos, según fuentes oficiales.

IPS sin medicamentos y en crisis

El posteo del presidente Peña dista de la realidad del IPS, que navega en la falta de medicamentos e insumos, ante la queja de miles de asegurados. Ni ibuprofeno se consigue en la previsional, es uno de los lamentos cotidianos.

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Es así que la situación en el IPS liderado por el doctor Fretes, que como presidente del Consejo de Administración, la previsional llegó a un punto crítico e insostenible para miles de familias trabajadoras. Cada día, los asegurados denuncian un dramático desabastecimiento de insumos y fármacos esenciales en las farmacias de la previsional.