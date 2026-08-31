Senado tratará 15 puntos en sesión ordinaria el miércoles

La agenda de la Cámara de Senadores contempla 15 puntos en su orden del día e incluye pedidos de informes a diversas instituciones, así como proyectos de ley relacionados con seguros, combustibles, licencias de conducir para personas con discapacidad auditiva, notificaciones electrónicas, pagarés, vehículos abandonados, donación de sangre y la modificación de la Reforma y Modernización de la Policía Nacional.

Uno de ellos es el proyecto de ley que regula el otorgamiento de licencias de conducir a personas con discapacidad auditiva, estableciendo mecanismos de evaluación, adaptación y conducción segura, conforme al principio de igualdad y no discriminación.

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También será estudiado el proyecto de Ley “Que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público en la República del Paraguay”, presentado por los senadores opositores Sergio Rojas, Ever Villalba, Rubén Velázquez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez, Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola y Yolanda Paredes.

Otro de los proyectos incluidos establece el marco general para promover y regular técnicamente la desecación, fraccionamiento, fabricación, envasado, distribución, comercialización, importación y exportación de drogas vegetales y preparados de drogas vegetales. La iniciativa fue presentada por los senadores Óscar Salomón, Patrick Kemper, Édgar López, Ramón Retamozo y Luis Pettengill.

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También será analizado el proyecto de Ley que establece el régimen de notificaciones electrónicas y de gestión electrónica de los procesos judiciales, modifica disposiciones del Código Procesal Civil e incorpora nuevos artículos relativos a esta modalidad, presentado por los senadores Basilio Núñez y Natalicio Chase.

Uno de los puntos más relevantes

Entre los puntos más relevantes está el proyecto de ley “Que modifica los artículos 89, 137, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 149 y 279 de la Ley N° 7280/2024 ‘De Reforma y Modernización de la Policía Nacional’”, que tenía media sanción del Senado, pero en Diputados se incluyeron varias modificaciones, por lo que será revisado nuevamente.

Además está en el tintero de los senadores el proyecto de ley “Que modifica y amplía los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 6245/2018 - Que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados” que tiene como objetivo autorizar a las municipalidades a promover de oficio o a instancia de parte interesada, las acciones ante los Juzgados competentes para la declaratoria de abandono de los vehículos ubicados en las vías públicas u otros espacios de dominio público, y que representen un obstáculo para el libre tránsito.

Para una segunda revisión, está en agenda también el proyecto de ley “Que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”, iniciativa que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores y que, tras los cambios introducidos en la Cámara de Diputados, está nuevamente para su consideración.

La sesión del Senado está marcada para el próximo miércoles a las 09:00.