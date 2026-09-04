Juicio a Hernán Rivas: la inédita “contraauditoría” del MEC y otra alumna que no conoce al acusado

Tras la declaración del diputado Raúl Latorre (ANR - cartista), presidente de la Cámara Baja, en el juicio oral al exsenador colorado Hernán David Rivas Román declaró este jueves, como testigo del Ministerio Público, el director general de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Roy Rogers Planás.

Sobre el registro del título de abogado de Hernán Rivas, el testigo detalló que en el MEC existían posturas antagónicas, por un lado de la Dirección de Registro de Títulos del MEC que defendía la regularidad del proceso y, por otro, la del Dr. José Casañas Levi, cuyo dictamen recomendó abrogar (anular) el registro del documento.

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“El que tenía que haber definido la postura era el ministro Petta, al no contar con antecedentes de una definición expresa y tener constancia del registro que se encontraba activo y vigente, entendimos que Petta asumió la primera postura”, expresó Rogers Planás.

El director de Auditoría Interna del MEC confirmó durante el debate oral que, hasta la fecha, la dependencia a su cargo no cuenta aún con un dictamen sobre la “contraauditoría” realizada sobre el proceso del registro de título de abogado de Rivas. “No es un análisis sencillo, es una situación atípica, así que no podría decir el motivo, no me corresponde a mí elaborar el dictamen”, puntualizó.

Contraauditoría sobre título de Hernán Rivas

En su declaración en el juicio oral, Roy Rodgers recordó que en diciembre de 2023 se había solicitado a través del gabinete del ministro de Educación (Eduardo Petta) la verificación del proceso que habían realizado auditores internos en el año 2020, respecto al registro del título de abogado de Hernán David Rivas Román.

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Al respecto, el testigo reveló que el entonces ministro de Educación Eduardo Petta ordenó una inédita “auditoría de la auditoría”, ante la ola de cuestionamientos públicos sobre el registro del título de abogado de Hernán Rivas; procedimiento que el Abg. José Casañas Levi había recomendado anular, en atención a serias irregularidades detectadas sobre el proceso.

Rodgers admitió que en sus 26 años de carrera fue la primera vez que escuchó de ese procedimiento, que confrontó la postura oficial del MEC con un informe previo del Departamento de Transparencia de la propia cartera estatal.

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“Escuché doctrinariamente que se puede hacer, porque en teoría los procesos de auditoría, como son procesos sistémicos y se construyen en base a normas, pueden ser reconstruidos por otro profesional. O sea, se puede verificar”, expresó el testigo. Sin embargo, agregó que “no es una práctica muy común”.

Alumna nunca vio ni escuchó nombre de Rivas

En la octava audiencia del juicio a Hernán Rivas, llevada a cabo este jueves 3 de setiembre, también declaró la testigo Ana Carmen Coronil Rojas, alumna de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana, filial Ciudad del Este, entre los años 2010 y 2015, turno noche; y actualmente funcionaria fiscal.

Consultada si conoció a Hernán Rivas como alumno de la carrera de Derecho, en la Universidad Sudamericana, la testigo respondió al Ministerio Público: “Nunca fue compañero mío, nunca le he visto a él”.

Coronil Rojas agregó que para consignar la asistencia los docentes llamaban lista y que nunca escuchó el nombre de Hernán Rivas. “Desconozco totalmente ese nombre”, remarcó la egresada de la carrera de Derecho.

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La testigo añadió que en la clase estaban alrededor de 20 alumnos, aunque aseguró que no tenía contacto con muchos compañeros, solo con el alumno Ever Samaniego, ya que estudiaban juntos. Al preguntársele si recordaba a sus profesores, nombró a Julio Urunaga, de Metodología; y Nadir Souza.

Consultada de era posible rendir 5 exámenes en un solo día, la testigo respondió: “¡Imposible!”. Coronil Rojas agregó que tampoco llegó a presentar esa cantidad de exámenes en el plazo de un mes.

Entrevista que complica aún más a Rivas

Luego de la declaración de testigos, en la última audiencia los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez produjeron varias pruebas documentales y otras evidencias, como la entrevista realizada en radio Monumental a Hernán Rivas, por parte del periodista Santiago González, en fecha 14 de diciembre de 2023.

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En la grabación se escucha a Rivas asegurando que sí cursó la carrera de Derecho, sin embargo, cuando el periodista le pidió nombrar a cinco docentes que tuvo en su transitar universitario el entonces senador afirmó que “en su momento” daría toda esa información. Entonces, González le solicitó que nombrara solo a dos docentes, pero el ahora acusado tampoco pudo responder.

Durante la entrevista el comunicador también pidió a Hernán Rivas que nombrara a, por lo menos, cinco compañeros que tuvo en la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana. Rivas, quien ni siquiera pudo decir cuál fue su materia favorita en la universidad, insistió en que “en su momento” respondería todas las dudas.

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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo programó la continuidad del juicio oral para el próximo miércoles, 9 de septiembre, a las 9:00, con la declaración de los últimos testigos propuestos por la fiscalía y la defensa.