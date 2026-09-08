Contraloría abre examen de correspondencia a bienes del concejal Augusto Wagner

La Contraloría General de la República (CGR) respondió a la Solicitud de Acceso a la Información Pública (AIP) presentada por el abogado y candidato colorado a la concejalía de Asunción, Enrique Manuel Wagener, confirmando el inicio formal del Examen de Correspondencia Patrimonial sobre el concejal municipal Augusto Wagner (PLRA).

Según consta en el oficio institucional, la investigación se encuentra en su etapa inicial de elaboración técnica, consistente en la remisión de notas y requerimientos de informes a diversas instituciones públicas y entidades del sistema financiero.

Dentro de los elementos de análisis y cotejo, el órgano de control incorporó los antecedentes patrimoniales y societarios expuestos en la denuncia. Entre ellos se destaca la evolución de su patrimonio declarado entre 2016 y 2021.

En la misma respuesta, la CGR detalló que en sus registros figuran únicamente las presentaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Wagner correspondientes a los años 2016 y 2021, coincidiendo con periodos de mandato municipal bajo la vigencia de la Ley N.° 5033/2013.

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Respecto a los periodos anteriores (2001, 2006 y 2010), la institución aclaró que no corresponde la instrucción de sumarios administrativos debido a la irretroactividad de la mencionada ley y por prescripción de la facultad sancionadora.

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¿Quién es Augusto Wagner?

Augusto Wagner es un histórico dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que ocupa una banca en la Junta Municipal de Asunción de manera ininterrumpida desde el año 2001. Durante sus más de dos décadas como edil capitalino, supo ser un actor clave en las negociaciones y acuerdos políticos dentro del legislativo municipal.

A lo largo de su carrera generó controversias dentro de su propia nucleación política. Diversas publicaciones periodísticas dan cuenta de sus pactos y alianzas con sectores del oficialismo colorado en Asunción, lo que le valió cuestionamientos de sus pares por el blindaje a gestiones municipales de distintos intendentes. Incluso llegó a asumir de forma interina una banca en la Cámara de Diputados en reemplazo de su correligionaria Celeste Amarilla.

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Su patrimonio también se encuentra bajo escrutinio. Enrique Manuel Wagener expuso semanas atrás que en 2016 Wagner reportó un patrimonio neto de G. 60 millones (compuesto por un vehículo), mientras que para 2021 declaró G. 279.543.884. En esa última presentación incluyó 220 acciones valuadas en G. 220 millones dentro de Credi Solución SAECA, una firma salpicada por menciones en el esquema denominado “la mafia de los pagarés”.

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