Hugo Javier: Cartista tilda de ridiculez versión de mafia o quema de archivo

El diputado cartista Alejandro Aguilera trató de ridiculez la versión de que lo ocurrido con el ex gobernador Hugo Javier González sea un sello de la mafia o un intento de quema de archivos. Agregó que la situación es lamentable y que debe ser investigada a profundidad para deslindar responsabilidades.

Lea más: Liberales exigen a Peña esclarecer el caso Hugo Javier e identificar a los responsables

“Es una situación lamentable, no solo por que sea Hugo Javier, sino a cualquier interno que pase esa situación. Hay que investigar, hay que deslindar responsabilidades y corregir para que no vuelva a pasar”, dijo el diputado Aguilera.

Sobre la intención de un sector de llamar al ministro de Justicia Rodrigo Nicora a dar mayores explicaciones, el cartista pidió más tiempo para la investigación.

“Hay que hacer un sumario para deslindar responsabilidades, y llegar a los culpables. Me imagino que el Ministerio Público está investigando. Si hay necesidad, se le puede convocar al ministro, pero hay que darle unos días. No creo que tenga todos los datos”, manifestó el diputado cartista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caso Hugo Javier: Para Prieto fue “quema de archivo” y para Nakayama así actúa la mafia

El exgobernador cartista fue encontrado en la noche de domingo último en su celda con una lesión en el cráneo en circunstancias poco claras. Actualmente se encuentra en un coma inducido en el Hospital Nacional de Itauguá.