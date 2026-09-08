IPS: Corrupción del gobierno pone en riesgo jubilación, dice diputado Aguilera

El diputado liberal Diosnel Aguilera lamentó el avance peligroso del totalitarismo ante la indiferencia ciudadana. Agregó que este gobierno ya puso en peligro el sistema de jubilación en el Instituto de Previsión Social, precarizó a los maestros y ahora está satanizando a los médicos.

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“La indiferencia es la actitud más nociva de una sociedad que está cediendo ante el avance peligroso del totalitarismo y se constituye en el caldo de cultivo perfecto para los regímenes fascistas”, dijo el diputado Aguilera.

El parlamentario indicó que el gobierno de Santiago Peña está condenando a una muerte lenta al ciudadano por la rampante corrupción.

“Un Estado que condena a la muerte lenta a los ciudadanos por la rampante corrupción que se lleva la salud, la educación, la seguridad y el futuro de los jóvenes”, dijo Aguilera.

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El gobierno debilitó el IPS

El diputado Diosnel Aguilera indicó que el gobierno de Santiago Peña puso en riesgo la jubilación del Instituto de Previsión Social (IPS) con la catarata de fondos para Ueno Bank y que además está precarizando otros sectores claves de la sociedad.

“Este gobierno ya debilitó y puso en riesgo tu jubilación y no dijiste nada por que no sos jubilado. Precarizó a los maestros, no los capacitaron, no les dan insumos, les pagan mal y luego dicen por ellos que son burros y no dijiste nada por que no sos maestro. Están vaciando el IPS, robando a dos manos y no decís nada porque no sos asegurado”, dijo el diputado Aguilera.

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El parlamentario indicó que, tras la precarización de la educación, ahora es el turno del sistema de salud pública con hospitales que se caen a pedazos y sin insumos básicos.

Aguilera dijo que el monstruo de la corrupción crece con el día e instó a los ciudadanos a salir a reclamar sus derechos.

“Ahora le llegó el turno a los médicos. Los satanizan lo hacen trabajar mal, sin insumos en hospitales que se caen a pedazos, pero te es indiferente por que no sos médico. Pero te digo ciudadano, mientras seguís con la apatía el monstruo se agranda y terminará comiéndote. Cuando te toque ya nadie podrá defenderte”, sostuvo el parlamentario.

La ciudadanía normalizó la corrupción dice Aguilera

El diputado indicó que el ciudadano ya normalizó la corrupción, que lo ve como un acto de picardía.

“La corrupción se normalizó tanto que, cuando ves un hecho de corrupción ya no te molesta al punto de que lo ven como un acto de picardía. Decís, iletrado el tipo. El político, el juez, el policía roban a cara descubierta y con la mirada cómplice del ciudadano”, lamentó el parlamentario.

Cuestionó también que al paraguayo le indigne más un partido de fútbol, un penal mal tirado, que el saqueo en el IPS y los diferentes casos de corrupción denunciados a diario.

“Se indignan más por un cambio de Afaro, no se olvidan del penal de Tacuara, pero no por el saqueo del IPS, la sobrefacturación o las licitaciones amañadas del MOPC, que paga más que el precio de mercado y las obras son inservibles. La corrupción condena a la muerte lenta y nadie se salva”, puntualizó el diputado Aguilera.