Titular de Bicameral de Presupuesto ve cercano acuerdo con médicos

La diputada Cristina Villalba (ANR-HC) presidenta de la Comisión Bicameral del Presupuesto, informó que se reunieron con el ministro de Economía, Oscar Lovera, para buscar dar una solución a la crisis sanitaria dentro del Presupuesto General del 2027.

La parlamentaria agregó que, dentro de las proyecciones se analizó destinar más recursos para la cancelación de deudas con las farmacéuticas, más dinero para el abastecimiento de medicamentos y la trazabilidad de los recursos.

Remarcó que también se conversó largamente sobre el aumento salarial que solicitan los médicos del sector público y que ve con buenos ojos las negociaciones.

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Cristina Villalba adelantó que mañana se reunirán con el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) para tratar de llegar a un acuerdo. Dijo que no se cierran las conversaciones y que tanto el gobierno como los médicos tienen apertura.

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“Esta propuesta de mejora salarial está a punto de ser resuelta. Hay una apertura y no se cierra el diálogo entre el gobierno y el sector médico”, dijo la diputada Villalba.

Manifestó que el objetivo será trabajar en un aumento gradual desde el 2027, enfocado en la formación y especialización médica.

“Esta propuesta se va a trabajar en una cuestión gradual, teniendo en cuenta la formación y especialización médica. Por ahí está el camino de la solución”, dijo Cristina Villalba.

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Sostuvo que dentro del presupuesto para el Ministerio de Salud se destinará también recursos para la desprecarización salarial.

“En el mismo momento se prevé una desprecarización de este sector. A que los profesionales que han hecho los exámenes de capacidades y están en la lista de elegidos van a poder acceder directamente a los cargos”, sostuvo la diputada.