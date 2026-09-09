Rumbo a las elecciones: la jugada de Luis Bello con el contrato colectivo que indigna a 6 sindicatos

A las puertas de las elecciones municipales, la Coordinadora de Sindicatos Municipales denunció este miércoles ante la Junta Municipal que la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista) los excluyó de la discusión del nuevo contrato colectivo.

El pleno aprobó una resolución para encomendar al Ejecutivo la inclusión de todas las partes, mientras ediles de la oposición advirtieron sobre la ilegalidad e irracionalidad de apresurar acuerdos al cierre de este periodo de gobierno.

Contrato colectivo en Asunción: 6 sindicatos denuncian que fueron excluidos por Bello

La Junta Municipal de Asunción dio entrada y aprobó este miércoles una nota remitida por seis sindicatos de la comuna, agrupados en la Coordinadora de Sindicatos Municipales, en contra de su exclusión de la discusión del nuevo contrato colectivo.

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Los sindicatos representados por la Coordinadora son:

Sindicato Auténtico de Trabajadores Municipales ( Sinatram )

Sindicato de Funcionarios y Obreros de la Municipalidad de Asunción ( Sifoma )

Unión de Profesionales de la Municipalidad de Asunción ( Uproma ),

Sindicato de trabajadores de la Planta Asfáltica de la Municipalidad de Asunción ( Sintraplasma )

Sindicato de trabajadores de la Estación de Buses de Asunción ( Sintratoa )

Sindicato de Trabajadores por la Unidad y Reencuentro en la Municipalidad de Asunción (Sitramur)

Los gremios denunciaron que el intendente Bello hizo caso omiso a sus reiterados urgimientos y notas enviadas entre junio y agosto para participar en la elaboración del contrato y el presupuesto. Según la coordinadora, el intendente solo da participación exclusiva a tres grandes sindicatos: Simuca, Sinoema y Sitrama, dejando fuera a la mayoría de las organizaciones.

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La nota advierte que firmar un documento sin el consenso de todos los sectores viola el artículo 7 de la Ley 508/94 y pone en grave riesgo las reivindicaciones laborales ya ganadas por los trabajadores, o bien, genera omisiones perjudiciales para la masa laboral.

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Durante el debate, el concejal Javier Pintos (ANR-cartista) respaldó el reclamo y propuso “encomendar” a la intendencia a dar participación a todos los funcionarios agremiados a formar parte de la discusión del nuevo contrato colectivo. La propuesta fue aprobada por una mayoría de 12 votos.

“Es ilegal e irracional”: piden frenar la firma del contrato colectivo hasta las elecciones

La oposición, en minoría, había propuesto además la suspensión de las negociaciones hasta tanto culminen las elecciones municipales del 4 de octubre y se conozca a las nuevas autoridades. El concejal Álvaro Grau (PPQ) criticó que las negociaciones se lleven adelante con “máximo secretismo una vez más, a espaldas de la Junta Municipal, de la ciudadanía, de la prensa y a puertas de unas elecciones”. Asimismo, sentenció que “esto que están haciendo es ilegal porque encima están dejando a seis sindicatos afuera”.

En la misma línea, el edil Humberto Blasco (PLRA) advirtió sobre las limitaciones legales vigentes al señalar que “la Ley 508/94 establece que no son sujetos de negociación ningún beneficio que no esté contemplado en el presupuesto general y el presupuesto ya ha concluido”.

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Blasco remarcó además que “no se puede omitir la presencia de la representación de la Junta Municipal en esa mesa, porque es atribución de la Junta discutir el presupuesto general del año siguiente”, exigiendo que la administración municipal detenga las tratativas.

El concejal Félix Ayala (PLRA) calificó el apuro del Ejecutivo como una medida de absoluta “irracionalidad cuanto menos”, argumentando que negociar al cierre de este periodo legislativo no corresponde. Por ello, su posición concreta fue que “se pare la pelota hasta el 5 de octubre” para que sea la nueva administración electa la que encabece las conversaciones.