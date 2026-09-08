Foros de la Ciudad de Asunción: Camilo se baja y suspenden debate de candidatos a intendente

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) y las organizaciones que integran el comité organizador de los “Foros de la Ciudad: 7 compromisos para Asunción”, comunicaron oficialmente la cancelación definitiva de la segunda jornada del ciclo de debates, prevista para este miércoles.

El motivo principal que determinó la suspensión del encuentro radica en la confirmación de que los candidatos a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-cartista) y Rodrigo Franco (Partido Demócrata Cristiano), anunciaron que no podrán participar del evento. Los organizadores señalaron que la incomparecencia de los postulantes impide cumplir con el propósito central de que la ciudadanía escuche las propuestas de todos los aspirantes a la Intendencia de Asunción.

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La ausencia de los candidatos bloquea la dinámica establecida para evaluar las alternativas políticas que compiten en las elecciones municipales, fijadas para el próximo 4 de octubre. Ante la imposibilidad de contar con la totalidad de los competidores, el comité prefirió dejar sin efecto el encuentro presencial y virtual que debía realizarse en el Centro Cultural del Puerto.

Como contrapartida a la cancelación de esta actividad, las entidades organizadoras anunciaron que proyectan la realización de un tercer foro , previsto para el mes de noviembre. Este futuro espacio se desarrollará una vez concluidos los comicios municipales, contando formalmente con la participación del intendente y los concejales que resulten electos.

La agenda técnica que preparaba Codeasu: propuestas y compromisos clave para la capital

La jornada suspendida contemplaba un formato riguroso de exposición técnica donde cada candidato dispondría de quince minutos para presentar sus líneas de trabajo. Asimismo, el programa incluía responder a tres preguntas comunes elaboradas por las instituciones organizadoras, las cuales habían sido entregadas a los equipos de campaña con anticipación.

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Las deliberaciones del encuentro giraban en torno a los siete compromisos delineados por Codeasu para rescatar a la capital de sus principales problemáticas de gestión administrativa y urbana. Entre los puntos figuraban la modernización y finanzas municipales, la movilidad urbana integrada, la descentralización y el desarrollo integral de los barrios.

La agenda técnica también abarcaba la infraestructura urbana, los espacios públicos, la seguridad ciudadana y el proyecto de gestión para la Franja Costera de Asunción. Se sumaban a estos tópicos la revitalización del Centro Histórico y la elaboración formal de un Plan Estratégico Urbano para la capital.

El tercer foro anunciado para noviembre buscará poner a disposición de las nuevas autoridades la cooperación técnica del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). El objetivo final de esta alianza institucional consistirá en transformar los siete compromisos en una hoja de ruta viable para la próxima administración municipal.