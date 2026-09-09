El Niño: Junta de Asunción le “cierra la canilla” a Bello a semanas de elecciones municipales

Con una ajustada y circunstancial mayoría opositora, la Junta Municipal de Asunción bloqueó temporalmente este miércoles la intención del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), de declarar en emergencia climática ante la eventual llegada del fenómeno de El Niño. El proyecto había sido empujado con urgencia por el oficialismo que, un mes atrás, logró aprobar una resolución por la que se instaba al jefe comunal a realizar la declaración.

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Con 9 votos contra 8, la oposición consiguió postergar el debate por el plazo de tres semanas. De este modo, la discusión pasará al filtro de las próximas autoridades electas tras los comicios del 4 de octubre. El resultado de la votación reflejó una profunda fractura entre los colorados oficialistas, debido a que algunos ediles que habían apoyado un mes atrás la emergencia, optaron por salir de la sala de sesiones o abstenerse, lo que inclinó la balanza en contra de las pretensiones del intendente.

Los argumentos del rechazo: Alerta por “canilla libre” cerca de las elecciones municipales

Desde la oposición, criticaron el apuro de la administración cartista por eludir los controles habituales en las compras públicas. El concejal Humberto Blasco (PLRA) señaló los riesgos de una declaración en plena temporada proselitista. “La declaración de emergencia en vísperas de las elecciones es declarar canilla libre. La apertura de la caja municipal, bajo el pretexto de emergencia, dispone (el uso de recursos) de manera arbitraria y sin control”, reclamó.

Blasco agregó que la atención de catástrofes climáticas le corresponde al Gobierno Nacional y no a una administración municipal con un presupuesto mucho menor. “¿Cómo nos vamos a hacer cargo, con un presupuesto menguado, de una catástrofe global? No hay ninguna municipalidad en toda la República del Paraguay que se pueda hacer cargo de una catástrofe como esta”, dijo.

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En la misma línea, el concejal Álvaro Grau (PPQ) trajo a memoria los graves antecedentes de la causa “detergentes de oro” durante la pandemia. “Evidentemente que esto es para saltarse los procesos de control de las adquisiciones públicas y para que, nuevamente, la Junta Municipal se quede a un lado de todo esto”, remarcó.

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Pablo Callizo (PPQ) cuestionó la existencia real de una emergencia climática inmediata y denunció un claro trasfondo clientelista. “Acá no hay todavía ni un niño. Según veo los pronósticos, El Niño llegaría en enero o febrero del 2027. ¿Por qué estamos tan apurados en sacar ahora una emergencia?”, dijo.

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“No les bastó con robar asfalto de la dirección de Vialidad, el combustible de Aseo Urbano, con extorsionar a la gente con la PMT y a los empresarios y a los pequeños comerciantes con los fiscalizadores”, criticó. “Usen ustedes su plata si quieren asegurar votos”, remató Callizo.

La defensa de Nasser Esgaib y las ausencias clave que inclinaron la balanza

Ante los duros cuestionamientos opositores, el sector oficialista intentó sostener la validez institucional del dictamen recurriendo a los antecedentes del propio cuerpo legislativo. Argumentaron que la misma Junta había recomendado estudiar el tema un mes atrás.

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El concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Legislación, asumió la defensa del proyecto oficialista en el plenario. Recordó que la decisión se sustentaba en informes técnicos presentados previamente por la Dirección de Gestión de Riesgos.

No obstante, la defensa careció de los votos necesarios debido a una serie de ausencias sorpresivas en las filas del cartismo. Los cartistas Juan Carlos Ozorio, César “Ceres” Escobar y Mariano Cáceres brillaron por su ausencia en el momento de la votación. A sus ausencias se sumó la llamativa abstención de Marcelo Centurión (ANR-HC), y las ausencias de Jesús Lara (ANR-disidente) y Augusto Wagner (PLRA).

Presupuesto de G. 7.000 millones y el polémico alquiler de camiones recolectores

El plan de contingencia elaborado por la comuna había sido presentado ante la Junta Municipal el 5 de agosto por José Jara, director general de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres (DGGRD). El funcionario había estimado un presupuesto inicial de G. 7.000 millones para afrontar el fenómeno climático.

El propio director había reconocido que este monto resultaría insuficiente si las inundaciones superan las previsiones moderadas, agregando que las estimaciones hablaban de una duración de 9 meses. Sin embargo, el punto que encendió la mayor resistencia opositora fue la inclusión de un millonario rubro de G. 3.500 millones destinado exclusivamente al alquiler de camiones recolectores de basura.

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Los concejales denunciaron que la recolección de residuos no constituye una misión de emergencia y criticaron que se insista en contrataciones externas. Recordaron que desde 2019 la municipalidad gastó G. 73.000 millones en este concepto sin solucionar el problema de limpieza.

La oposición reclamó además que, hace más de un mes, solicitaron a la Dirección de Riesgos que informe sobre el inicio de los trabajos preventivos básicos, como la limpieza de cauces hídricos, desobstrucción de sumideros y raleo de árboles en riesgo de caída, pero que no recibieron respuesta alguna.