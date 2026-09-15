Juicio a ministros de Corte: “Siempre hay una amenaza de copamiento”, dice titular del PLRA

Ante los crecientes rumores sobre un plan del cartismo para profundizar el copamiento de instituciones —en este caso la Corte Suprema de Justicia—, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) había exigido al Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pronunciarse claramente y evitar el silencio guardado tras la reciente elección de autoridades coloradas en la Contraloría General de la República.

Lea más: “Billy” Vaesken exige al Directorio del PLRA pronunciarse ante rumores de copamiento cartista en la Corte

Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans —los únicos ministros de la CSJ ausentes en la reunión secreta mantenida el año pasado con Santiago Peña en Mburuvicha Róga— serían las autoridades que se pretende remover vía juicio político para colocar en sus lugares a figuras afines al oficialismo.

“No hay nada oficial”

Al ser consultado sobre el reclamo del legislador opositor, Alcides Riveros, presidente del PLRA, declaró: “No hay nada oficial todavía”.

“No estoy manejando ningún dato, no sabría decirte, pero no hay todavía nada oficial. Cuando haya algo oficial, el partido se va a reunir sobre ese punto”, afirmó Riveros.

No obstante, aseguró que tomará la solicitud del diputado Vaesken para que el Directorio analice el escenario político.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Siempre hay una amenaza de copamiento, pero no hay nada oficial presentado para un juicio político”, insistió el titular liberal.

Respecto al mecanismo constitucional, remarcó que para destituir a un integrante de la máxima instancia judicial primero se debe presentar una acusación formal ante la Cámara de Diputados. “No es así nomás que mañana se reúnen y se le echa al ministro”, aclaró.

“No es lo mismo juicio político a pérdida de investidura”

Agregó que la destitución de un magistrado no puede ejecutarse mediante una operación exprés impulsada por el oficialismo. Al referirse al caso de la exsenadora Kattya González, expulsada en pocas horas, remarcó que no resulta equiparable un juicio político con un trámite de pérdida de investidura decidido entre pares.

“Se tiene que presentar una denuncia, debe entrar en el pleno de la Cámara, pasar por las comisiones, debe ser algo oficial. Nadie la presentó hasta el momento. El partido va a tomar su posición cuando sea algo oficial”, insistió.

Reiteró que, si se plantea debatir el tema de forma previa en el Directorio, convocará al estamento para que todos los afiliados sean escuchados. “Vamos a tomar el pedido del diputado como algo importante ya que maneja esa información”, finalizó.