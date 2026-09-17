Juicio político a ministros de la Corte: “El cartismo quiere gente aún más rastrera”

En las últimas semanas se ha intensificado la versión sobre la intención de promover el juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que son considerados como no alineados a los intereses del grupo político que actualmente está en el gobierno; que es el cartismo. Estarían en la mira los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda.

Mirando las actuaciones de estos tres ministros del máximo tribunal no existen causales objetivas ni fundamentos racionales que justifiquen los rumores de enjuiciamiento de al menos dos de ellos. Una de las coincidencias que los une es no haber participado de la reunión secreta con el presidente de la República Santiago Peña, en Mburuvicha Róga, encuentro del que también habría participado el titular del Partido Colorado Horacio Cartes.

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Otro situación que ubica a los ministros de la Corte Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda en la misma página de la historia, es haber votado por declarar inconstitucional la pérdida de investidura de Kattya González como senadora de la Nación.

En consecuencia, el trasfondo de la iniciativa apuntaría a la remoción de las autoridades de la máxima instancia judicial para designar a ministros alineados al poder de turno; convirtiéndose en una maniobra intimidatoria contra el Estado de Derecho, vulnerando la estabilidad institucional y la independencia del Poder Judicial.

El cartismo quiere ministros de la Corte “aún más rastreros”, según senadora

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) confirmó que fue consultada sobre su opinión respecto a un posible juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

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“Ya estamos mal, pero estaríamos peor si permitimos el cambio en el contexto político que tenemos actualmente”, contestó la legisladora.

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En comunicación con el programa El Observador en ABC, la parlamentaria opositora expresó que el poder de turno, en referencia al cartismo, está buscando personas más fieles de lo que ya son actualmente, en el máximo tribunal.

“Hasta ahora ninguno de los nueve ministros ha golpeado la mesa como a mí me hubiera gustado. Mal o bien siguen todos alineados al poder político, pero evidentemente necesitan personas aún más rastreras de lo que actualmente están”, resaltó Paredes.

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Agregó que en el cartismo “son insaciables” y que nada les es suficiente porque “están metidos hasta la maceta en la joda”. Según la legisladora de Cruzada Nacional, eso explica por qué “quieren la Contraloría, la subcontraloría, defensor del pueblo, todos los ministros, todos los jueces, quieren al fiscal general”, de acuerdo a sus declaraciones.

Senadora invita a ministros a no ser tibios y a que se sacudan

La senadora Yolanda Paredes añadió que la intención de impulsar el juicio político a los ministros de la Corte que no tienen una causal para ello demuestra que el cartismo “ya no tienen miedo de nadie, pero quieren demostrar aún más poder”. Sobre el punto insistió en que el mensaje que quieren enviar es “nosotros somos invencibles, nosotros somos intocables”.

Por ese motivo, la parlamentaria por Cruzada Nacional pidió a los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y Víctor Ríos a “ponerse las pilas” para que la ciudadanía les defienda, ya que, a su criterio, con la actitud de sumisos y tibios nadie se pondrá a defenderles ni a pelear por ellos, según remarcó.

“Estos tres no tienen mucha salida; o realmente adoptan una actitud de opositores, de luchadores por el derecho y la justicia en Paraguay, o sencillamente se bajan los pantalones y definitivamente se entregan para lo que hubiere lugar”, enfatizó Paredes.

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Por último señaló que los tres ministros que están en la mira no tienen capacidad de torcer ningún voto, una terna o una decisión que tengan los otros seis integrantes de la Corte que están alineados al cartismo.

“Por eso les invito a estos tres ministros que se sacudan, porque así como están las cosas son meros gusanos nomás también”, finalizó Paredes.

El precedente de la Corte IDH: Advertencia y condena internacional

La pretensión del cartismo, de juicio político a ministros de la Corte sin causales, ignora los antecedentes y sanciones internacionales que ya pesan sobre la República del Paraguay, que fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el emblemático caso de los exministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.

En dicho fallo, el tribunal internacional remarcó que la separación de poderes busca garantizar la autonomía de las autoridades judiciales, tanto a nivel institucional como en la vertiente individual del juez, evitando restricciones indebidas por parte de órganos ajenos al Poder Judicial.

“Sin independencia judicial no existe Estado de derecho ni es posible la democracia... La falta de independencia y de respeto a su autoridad es sinónimo de arbitrariedad”, advierte categóricamente la sentencia de la Corte IDH.

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La estabilidad del país no puede quedar supeditada a ambiciones partidarias ni a la búsqueda de impunidad o blindaje. Utilizar el juicio político como un elemento coercitivo o herramienta de presión política erosiona de forma directa la seguridad jurídica, un pilar básico para que Paraguay se mantenga como una alternativa atractiva para la inversión, el desarrollo y el progreso económico.