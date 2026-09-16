Víctor Ríos ante la amenaza de juicio político: “Moriremos con las botas puestas”

El ministro de la Corte Víctor Ríos aseguró que tanto él como sus colegas Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander mantendrán inalterables sus criterios jurídicos y jurisprudenciales, sin ceder a presiones ni chantajes políticos. “Si vamos a morir, vamos a morir con las botas puestas”, aseveró Ríos.

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“No hay razón jurídica, pero el Congreso tiene la fuerza política”

Pese a que aclaró no haber recibido llamadas directas de extorsión o condicionales, el ministro admitió que toma con absoluta seriedad las versiones de reuniones entre legisladores colorados que buscan removerlos del cargo. “Nadie nos dijo ‘voten así o los destituimos’“, aclaró.

Ríos subrayó que la actual Corte Suprema paraguaya atraviesa por un momento de alto reconocimiento internacional, con votos y jurisprudencias referenciadas en ámbitos académicos y jurídicos del exterior. Sin embargo, reconoció que en el ámbito parlamentario la matemática de los votos suele imponerse sobre la solidez de los argumentos.

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“Tomo en serio a las instituciones de la República y con más razón al Congreso, del que fui parte muchos años. Sé perfectamente que el juicio político es de naturaleza política, pero les puedo asegurar que desde el punto de vista jurídico-constitucional no existe absoluta razón ni causal para una destitución”, sostuvo el magistrado ante la prensa.

Un frente común en la máxima instancia judicial

Luego de reunirse con sus pares Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander —señalados también en la nómina de eventuales destituidos—, el ministro confirmó que acordaron de manera unánime cerrar filas y mantener firme su línea doctrinal.

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“Lo que acordamos es que vamos a mantener exactamente la línea que venimos sosteniendo, tanto en la política institucional como en nuestra línea jurisprudencial. Nuestros votos y posturas jurídicas se mantendrán invariables. Nos salvaremos o perderemos con esas líneas, nada más. Mostrarse temeroso o sin carácter le hace mal a la República”, enfatizó Ríos.

Para el ministro, ceder sus convicciones por temor a perder el sillón en la Corte significaría la destrucción de su único valor real. “Si dejamos de ser ministros, vamos a poder mirarle a la cara a la gente y explicar cada una de nuestras sentencias. Ese es un capital simbólico e intelectual muy importante que no vamos a perder por conservar un cargo”, lanzó.

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De vuelta al terreno legislativo: “Peor para ellos”

Citando al cantautor Joaquín Sabina, el exsenador ironizó sobre las consecuencias políticas que tendría su eventual remoción del máximo Tribunal de Justicia.

“Yo estoy en la Corte por una decisión del propio Senado. Si se dieron cuenta de su error y me quieren sacar, peor para ellos, como diría Sabina: ‘Peor para el sol’. Porque si me sacan, me van a tener de vuelta en el Congreso molestándolos de cerca”, aseguró con un tono de desafío.

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Finalmente, Ríos remarcó que las decisiones que adopte el Poder Legislativo quedarán bajo el juzgamiento de la ciudadanía. Ante el riesgo de un quiebre en el equilibrio de poderes, la respuesta de la trinchera judicial fue: “Ni sumisión ni repliegue frente a la mayoría de turno”.