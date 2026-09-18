Dionisio Amarilla arremete contra Villalba por denunciar fallas en máquinas de votación

El senador Dionisio Amarilla calificó de irresponsable y contradictoria la denuncia de su correligionario, el también senador Éver Villalba, sobre supuestas fallas en las máquinas de votación. Lo hizo durante una entrevista en el programa Mesa con EVP.

Según Amarilla, plantear dudas sobre los equipos a dos semanas y media de las elecciones municipales del 4 de octubre envía una “señal equivocadísima” al electorado. Recordó que la ley obliga a usar las máquinas y que el momento elegido no es el adecuado.

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“Ideas antojadizas” a pocos días de las elecciones

El legislador dijo que suele tener roces con colegas que, de repente, “aparecen con ideas antojadizas”, y que el pedido de reauditar las máquinas encaja en esa categoría. Advirtió que este tipo de planteamientos puede desalentar la participación de quienes ya dudan de que su voto sea respetado.

Amarilla sostuvo que el esfuerzo de los dirigentes en varios distritos es “tremendo” y que estas denuncias lo ponen en riesgo. Además, afirmó que no está dispuesto a “hacer el ridículo” actuando políticamente de esa manera.

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Cuestiona la coherencia de quienes hoy dudan del sistema

El senador recordó que hace un año, durante el debate del Presupuesto General de Gastos, propuso asignar fondos solo para imprimir papeletas. Según explicó, quería que se usara papel en 2026 y que quienes desconfiaban de las máquinas mostraran coherencia con su voto.

Amarilla calificó su propuesta de “jugada política” para “dejar caer las máscaras”. Aseguró que fue derrotada por 41 votos contra 4 y que los mismos que hoy critican el sistema votaron a favor de asignar US$ 33 millones para el alquiler de las máquinas.

“Basta con recurrir a las grabaciones”, desafió, al señalar que quienes hoy desconfían del sistema respaldaron entonces su contratación.

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Villalba habla de “falla”, no de fraude

La réplica llega un día después de que Villalba presentara en el Senado un proyecto de resolución para pedir al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dos máquinas de votación para una auditoría técnica. La sesión quedó sin quórum en medio del debate.

Como respaldo, el senador liberal mostró actas de las internas del PLRA y de la ANR que consignan cero votos en mesas donde, según los registros, sí hubo votación. Aclaró que por ahora habla de una “falla” y no de fraude, y que hace falta una auditoría para determinar su origen y alcance.

Villalba también sostuvo que los técnicos propuestos por su sector fueron rechazados en las auditorías del TSJE. Esas revisiones comenzaron el 2 de febrero, con participación de representantes técnicos de las organizaciones políticas.

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Amarilla: “Ya no hay tiempo”

Amarilla dijo que no se trata de una postura partidaria, ya que el tema no se discutió dentro de su partido. Señaló que, por suerte, la iniciativa no prosperó, y ratificó que “hoy no se puede poner en tela de juicio las máquinas”.

Sostuvo que ya no hay margen para nuevas auditorías. Recomendó a miembros de mesa y apoderados presentarse temprano, no levantarse de la mesa y controlar que las actas finales coincidan con lo transmitido al TREP. “Balance es lo que nos queda hacer el 5 de octubre”, concluyó.