Sepa cómo se controla el Financiamiento Político

Se trata de la Ley N° 4.743/2012, modificada posteriormente por las leyes N° 6.167/2018, N° 6.501/2020, N° 7.524/2025 y las disposiciones del Código Electoral Paraguayo.

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En ese contexto, en el 2020 se creó el Sistema Nacional de Financiamiento Político de Paraguay (Sinafip), que es un software y una plataforma digital que está a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

La función principal del SINAFIP es facilitar y transparentar el control de los recursos económicos utilizados en las campañas electorales.

Sin embargo, en varias ocasiones la Justicia Electoral admitió que es imposible evitar el ingreso total del dinero proveniente del crimen organizado en las campañas proselitistas.

¿Qué es el ONAFIP?

Por otro lado, también se tiene el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP), que es una plataforma digital pública ubicada en la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Esta plataforma permite a la ciudadanía consultar los ingresos y gastos de las campañas de todos los movimientos y partidos políticos que presenten candidaturas en cada elección.

En esta página el ciudadano encontrará reportes detallados sobre las declaraciones juradas de los candidatos y las agrupaciones políticas.

La plataforma también permite hacer denuncias ciudadanas anónimas sobre actividades sospechosas en las campañas proselitistas de las que se tenga conocimiento.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral tras el cruzamiento de datos y de detectar alguna irregularidad financiera debe presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.