Afirman que reputación del BCP está en entredicho y dudan de respuesta seria al Senado

Con sumo hermetismo se maneja hasta ahora lo debatido en la reunión realizada ayer en Mburuvichá Roga, teniéndose como único documento concreto un comunicado posterior emitido por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y las declaraciones del presidente del BCP, Carlos Carvallo que no admitió preguntas.

Ante esto, la senadora Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana) consideró primero que “el presidente Santiago Peña le hizo una emboscada a Asoban”, ya que, a diferencia de una reunión previa, en la de ayer el mandatario también invitó a entidades financieras “afines”, entre ellas, a los representantes de Ueno Bank.

Sin embargo, su conclusión sobre esta reunión se resume en que, así como Santiago Peña está socavando la institucionalidad de la República, lo está haciendo también con la reputación del BCP como ente regulador equilibrado e independiente.

“Mi conclusión es que esta fama de nuestro Banco Central profesional, coherente, serio, responsable, reconocido internacionalmente, hoy está en entredicho, como está en entredicho toda la institucionalidad del Paraguay gracias a este señor (Peña), quien realmente ha socavado todas las instituciones”, dijo tajante Martínez.

La misma remarcó que una de las acciones con las que Peña socava la institucionalidad es la implementación del “sistema de la puerta giratoria”, haciendo referencia a que Carvallo, antes de ser designado presidente del BCP por Peña, fue presidente de la entonces Financiera Ueno (hoy Ueno Bank).

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En ese sentido, en el comunicado de Asoban, que en una parte refiere: “Asoban subrayó que espera que las funciones y responsabilidades que la ley otorga al BCP y a la Superintendencia de Bancos (SIB) —como órganos encargados de resguardar la solvencia del sistema financiero y la seguridad de los depósitos en general— sean ejercidas con la autonomía técnica que la ley les reconoce, pilar esencial para la estabilidad, credibilidad y fortalecimiento institucional del sistema financiero”.

Querey estima que BCP puede dar respuesta genérica para no abrir “caja de Pandora”

Por su parte, el exsenador Jorge Querey (Frente Guasú), por su experiencia previa como legislador y con pedidos de informes realizados desde la Comisión Especial de Investigación (CBI) del caso Messer, considera que el BCP tiene varias opciones para responder, pero sin realmente dar datos que lo comprometan ante el pedido de informes realizado por el Congreso, que fue el inicio de la crisis en Honor Colorado.

“El BCP tiene unas pocas alternativas realmente. Una de ellas es contestar testando (eliminando) todos los aspectos que están restringidos por ley, ya que hubo una reforma en el 2023 de la Ley de Bancos”, comentó Querey.

“La otra posibilidad es que emitan un informe genérico, donde respondan -vamos a decir- sin datos concretos de nombres, apellidos, instituciones o personas jurídicas y que bueno, anonimicen un poco todo, pero respondan”, apunto.

Sin embargo, el escenario que cree más improbable es que respondan de manera completa, ya que esto realmente podría generar un impacto enorme en el manejo de datos del BCP.

La tercera posibilidad es “responder todo adecuadamente, lo cual creo que no va a ocurrir porque eso abre la Caja de Pandora realmente con respecto a demasiadas posibilidades después de pedirle al sistema financiero que informen sobre sus movimientos”, afirmó Querey.