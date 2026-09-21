Rendición de Camilo Pérez ante TSJE tiene llamativo subregistro de gastos

La carrera en busca de ganar el sillón de la Intendencia de Asunción deja a su paso preguntas sobre el origen y ejecución de los fondos utilizados.

Hace unas semanas el candidato a la Intendencia de Asunción Camilo Pérez López Moreira declaró ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) haber gastado G. 2.367 millones durante la campaña electoral que lo consagró como postulante por la Asociación Nacional Republicana (ANR) el 7 de junio último.

Entre todos los partidos y candidatos que rindieron gastos durante las internas del 2026, el monto declarado por Pérez es, por lejos, el más alto y, aún así, la documentación evidencia aparentes subregistros.

El formulario que cada candidato presenta ante el Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) tiene siete ítems a declarar: propaganda y publicidad; alquiler de locales; remuneración del personal; transporte y desplazamiento; correspondencia y telefonía; organización y funcionamiento y, por último, intereses de créditos tomados para financiar la campaña.

Solo gastos por propaganda

Los veintitrés comprobantes presentados por Pérez y destinados a medios de comunicación y empresas de publicidad suman G. 2.367.369.549 y están íntegramente asignados al rubro de propaganda. En todos los demás rubros previstos en la rendición declaró cero.

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Un análisis preliminar realizado por ABC evidencia que en las internas municipales de este año compitieron 25.193 candidaturas en los 263 distritos del país y se rindió que fueron usados G. 39.227 millones.

De ese total, los ítems que en la planilla de Pérez figuran en cero se llevaron el 58,8% del gasto. Por ejemplo, solo en transporte (combustible, fletes y, movilidad de operadores electorales) los candidatos declararon G. 10.476 millones. En la campaña que ganó la capital del país, ese requerimiento de rendición, llamativamente, está en blanco.

Error en rendición

El referido postulante a la Intendencia de Asunción declaró haber gastado G. 118.761.715 por medio de tarjetas de crédito del Banco GNB y en concepto de “propaganda y publicidad”.

Los registros, fechados el 16 de abril, el 19 de mayo y el 3 de junio son los únicos comprobantes de la rendición que no son facturas.

La rendición del documento, que se refiere a un método de pago, no permite conocer en detalle los nombres de los proveedores que facturaron al candidato.

Sobre este aspecto, el Manual de Rendición de Cuentas para las Elecciones Internas 2026, publicado por el TSJE y que rige precisamente la campaña que Pérez rindió, establece que “el precandidato deberá respaldar los gastos con facturas a su nombre hasta el monto declarado”.

Además, la única regla que el TSJE fijó sobre ellas se refiere a la titularidad: “No serán válidos aquellos gastos que hayan sido pagados con tarjetas de crédito/débito que no pertenezcan al precandidato”.

TSJE aclara el punto

Al ser consultado sobre esa clase de operaciones, el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, describió el procedimiento previsto.

El caso típico, explicó, es el de la pauta en redes sociales, que suele pagarse con tarjeta. “Ellos declaran que el candidato pautó con Meta y pagó con la tarjeta de crédito. Entonces tienen que poner que pautaron con Meta, que pagaron con la tarjeta de crédito y tienen que agregar a la rendición del candidato el extracto de la cuenta de la tarjeta de crédito donde figura el pago”, señaló.

Conforme a lo dicho por Ruiz Díaz, estos extractos pudieron ser para respaldar el gasto pero el desglose debió señalar específicamente quién recibió el dinero.

Desde el viernes intentamos obtener la versión de Pérez al celular con terminación 600; sin embargo, no responde a mensajes ni las llamadas.

¿Y las camionetas declaradas?

La elección interna que Camilo Pérez disputó fue la más grande del país del ámbito municipal, con un padrón de más de 431.000 electores asuncenos. Justamente por esto, durante toda la campaña hubo recorridas por los barrios, actos para preparación de mesas, estructura para una ciudad entera.

Por esto en marzo último y conforme a lo previsto en la Ley de Financiamiento Político, Camilo Pérez presentó su Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) para esa misma interna. En el documento consignó para su movilidad tres camionetas de empresas donde figura como accionista, dos a nombre de Clear SA y una a nombre de Don Camilo SA.

ABC identificó que durante la campaña electoral que llevó adelante el actual candidato de ANR a la Intendencia de Asunción, la camioneta a nombre de la empresa Don Camilo SA (con chapa identificada con la terminación 265), fue sumamente utilizada para su movilidad personal hasta el día del comicio.

Sin embargo, en la rendición final de gastos de campaña ante el TSJE y a pesar de lo anticipado en su declaración inicial, extrañamente no existieron operaciones o facturas registradas en la rendición para pago por combustible.