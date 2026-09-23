Capiatá: esto resolvió la Justicia Electoral sobre los mesarios liberales

Esto ocurre tras la controversia generada debido a que el Partido Colorado acusó al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de no presentar su listado de miembros de mesa en tiempo y forma.

A su turno, los liberales sostenían que habían presentado la nómina y que la ANR estaba recurriendo a la Justicia para impedirles integrar la lista de mesarios.

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Esta situación incluso hizo que la exintendenta del periodo 2021-2026, Laura Gamarra (ANR, HC), quien busca la reelección, acusara al PLRA de “desidia” y “desinterés” en el distrito y prometiera no accionar ante la Justicia para permitirles la participación.

En cambio, la intendentable liberal Benita Jara Cañiza, la primera jefa municipal en la era democrática, acusó a la colorada de mentirosa.

Lo que dice la resolución

Finalmente, tomó cartas en el asunto el Tribunal Electoral de la Capital y Central, Primera Sala, presidido por la jueza electoral Myriam González Vallejos e integrado por Lilian Lorena Rojas y Modesto Núñez.

Dicho tribunal resolvió “declarar desierto” el recurso de nulidad, así como rechazar, con la expresa disidencia de González Vallejos, el recurso de apelación interpuesto por los abogados Nery Rosalice González Duarte, Óscar Adolfo Bogado Rolón y Alfredo Colmán Amarilla, en representación de la ANR.

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Igualmente, los jueces resolvieron rechazar el recurso de apelación interpuesto por los abogados Cristian González López y Efrén Silva Riquelme, en representación del PLRA, así como el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Ramos, en representación de la Alianza Acuerdo Guaraní.

En la exposición, los magistrados sostienen que si bien el recurso presentado por el PLRA debe ser rechazado porque el sorteo de miembros de mesa se realizó teniendo en cuenta “las listas presentadas hasta el momento de su realización”, por otra parte debe estar garantizada la participación de la organización política en las mesas electorales para cumplir la función de vocal.

Lo que significa en las mesas de votos: el PLRA presente

Consultado al respecto, el secretario general del PLRA, Cristian González, explicó que esto significa que los liberales contarán con un representante entre los tres miembros de cada mesa de votación.

La resolución de la Justicia Electoral: