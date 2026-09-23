Hernán Rivas: esto dice el exdiputado Hugo Ramírez, quien lo postuló para el JEM

Se espera que mañana culmine el juicio oral y público al exsenador colorado cartista Hernán Rivas, acusado de haberse valido de un título universitario de Derecho de contenido falso para acceder a un puesto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano judicial encargado de evaluar y sancionar la labor de jueces y fiscales.

El exsenador Rivas fue imputado por los supuestos delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía lo acusa de haber utilizado un diploma que le habría sido otorgado por una universidad privada –la Universidad Sudamericana–, a pesar de que en realidad no habría estudiado Derecho, para sustentar documentalmente en 2020 su designación como representante de la Cámara de Diputados en el JEM.

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Rivas pasaría a ser designado representante del Senado en el JEM luego de lograr un escaño en la Cámara Alta en 2023 e incluso llegó a presidir ese órgano judicial a pesar de que desde el principio la legitimidad de su título universitario de Derecho estuvo en duda.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de cárcel para el exparlamentario cartista y el Tribunal de Sentencia a cargo del juicio hará conocer su decisión mañana, jueves.

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Rivas “dijo que era abogado” y “le creímos”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el exdiputado colorado Hugo Ramírez habló sobre la designación de Rivas como representante de la Cámara Baja, una designación en la que él tuvo participación protagónica, aunque afirmó que la elección de Rivas fue una decisión tomada en bancada por el movimiento cartista Honor Colorado, que tanto él como Rivas integraban.

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El exdiputado Ramírez dijo que la bancada cartista en conjunto tomó la decisión de renovar la representación de la Cámara de Diputados en el JEM y determinó que el nuevo representante debía provenir del cartismo.

La elección de Rivas fue luego propuesta formalmente por Ramírez –y secundada por el actual presidente de la Cámara Baja, el también cartista Raúl Latorre– y aprobada por el pleno de Diputados.

Ramírez dijo no recordar “con precisión” cómo surgió el nombre de Rivas como candidato, aunque luego dijo que en ese entonces “no había muchos abogados” en la bancada cartista.

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“(Rivas) dijo que era abogado”, manifestó Ramírez. “Cuando él dijo eso, todos creímos”, añadió.

Rechaza responsabilidad

Durante la entrevista de hoy, el exdiputado Ramírez negó tener responsabilidad personal en la designación de Rivas al JEM y las graves consecuencias institucionales que ese acto podría tener de consumarse mañana una condena contra su excompañero de bancada.

“Hubo 65 (diputados), y no solo colorados, que votaron (a favor de designar a Rivas)”, dijo.

Agregó que, en 2020, cuando la bancada cartista propuso a Rivas como candidato, “no había ningún tipo de sospecha de que no era abogado”.

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Sin embargo, en una entrevista con ABC Cardinal ayer, martes, el exsenador colorado Enrique Bacchetta manifestó que la legitimidad del título universitario de Rivas ya había sido puesta en duda en ese entonces y estaba bajo investigación en el Ministerio de Educación y Ciencias.

El exsenador Bacchetta dijo que remitió a la Cámara de Diputados una nota el 4 de septiembre de 2020 señalando que “presumiblemente Rivas no era abogado” y solicitando que otro integrante de la Cámara Baja sea designado representante ante el Jurado.