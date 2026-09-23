Iramain cuestiona dinero en efectivo en Mburuvichá Róga y vincula a la credibilidad del sistema financiero

En el espacio de oradores, el senador Ignacio Iramain (Independiente) puso nuevamente bajo la lupa el manejo de dinero en efectivo en Mburuvicha Róga y lanzó una fuerte advertencia sobre la institucionalidad y la credibilidad del sistema financiero paraguayo.

Durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado, Iramain hizo referencia a las versiones sobre una nueva supuesta desaparición de dinero en la residencia presidencial y planteó una pregunta sobre la confianza del propio presidente Santiago Peña en el sistema bancario.

“No confía en su propio banco, por eso conserva los sobres que están dentro de su mansión”, afirmó el legislador.

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La declaración se produjo en medio de la controversia generada por versiones sobre un supuesto nuevo robo de dinero en Mburuvicha Róga. Fuentes oficiosas señalaron que el Regimiento Escolta Presidencial investigaba una eventual forzadura de cerraduras.

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Sin embargo, la Presidencia de la República negó oficialmente que haya ocurrido un robo y calificó la información de falsa, aunque confirmó que los sistemas y protocolos de seguridad de la residencia son sometidos a revisiones y actualizaciones.

Iramain: “El BCP no puede ser el banco de una facción”

El senador llevó la discusión más allá del supuesto faltante de dinero y sostuvo que el verdadero problema está relacionado con la fortaleza de las instituciones y la credibilidad del sistema financiero. “Hay una institucionalidad débil, frágil, incompetente”, afirmó Iramain, al advertir que una crisis política puede terminar afectando la confianza en instituciones económicas.

En ese contexto, cuestionó el papel que debe desempeñar el Banco Central del Paraguay (BCP) ante las consultas planteadas por el Senado -mediante un pedido de informes- sobre operaciones bancarias, particularmente las relacionadas con Ueno Bank.

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“El Banco Central no puede ser un banco de una facción en este momento. No puede ser el banco del gobierno. Tampoco puede transformarse en un banco de aquellos que están enfrentando al gobierno”, sostuvo.

El Senado ya solicitó información al BCP sobre operaciones de distintas entidades financieras, entre ellas Ueno Bank. El presidente del BCP, Carlos Carvallo, señaló que la institución y la Superintendencia de Bancos trabajan para responder las consultas.

Iramain también cuestionó lo que considera una posible “puerta giratoria” entre el sector privado y el público y sostuvo que las situaciones de potencial conflicto de intereses deben ser analizadas para preservar la independencia de las instituciones.

El antecedente de los “sobres del poder”

Las declaraciones del senador se producen un año después de que saliera a la luz el caso conocido como “Los sobres del poder”, relacionado con la presencia de importantes cantidades de dinero en efectivo dentro de Mburuvicha Róga.

Según el relato de la exfuncionaria Luz Candado, personal de servicio encontró dos sobres que contenían en total US$ 200.000. La exempleada afirmó que posteriormente entregó el dinero al presidente Santiago Peña. El caso también derivó en cuestionamientos por las pruebas de polígrafo a las que fueron sometidos Candado y su esposo.

En octubre de 2025, además, fueron difundidos audios atribuidos a la primera dama, Leticia Ocampos, que fueron presentados como respaldo a las denuncias sobre la existencia de sobres y bolsas con dinero en efectivo dentro de la residencia presidencial.

El Gobierno ha rechazado las acusaciones vinculadas al manejo irregular de dinero y, ante la nueva versión de un supuesto robo, volvió a negar que haya ocurrido un hecho delictivo en Mburuvicha Róga.

“Una crisis financiera comienza cuando sobra desconfianza”

Iramain advirtió que los indicadores macroeconómicos y la solidez de las entidades financieras no son suficientes para garantizar la estabilidad del sistema. “El sistema financiero no descansa solamente sobre balances, reservas o ratios de capital. Hay una palabra que es fundamental en el sistema bancario y es la credibilidad”, manifestó.

El legislador reconoció que los indicadores agregados no muestran actualmente un sistema financiero paraguayo en crisis, pero alertó que una controversia política puede transformarse en un problema financiero si comienza a deteriorar la confianza. “Una crisis financiera no siempre comienza porque falta dinero. Comienza porque sobra desconfianza”, remarcó.

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En ese sentido, reclamó al Banco Central a responder de manera exhaustiva las preguntas formuladas por el Congreso y entregar la documentación correspondiente. Para Iramain, el punto central es determinar si las instituciones actúan por encima de las disputas políticas o si terminan siendo utilizadas por los distintos sectores en conflicto.

“¿Las facciones o las instituciones?”, planteó el senador como la pregunta de fondo de la actual coyuntura y finalizó: “Por encima de todos ellos debe estar la República”.