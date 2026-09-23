Sobres del poder: Filizzola cuestiona dinero en efectivo en Mburuvicha Róga y pide investigar el origen

Durante la sesión ordinaria del Senado, el senador Rafael Filizzola (PDP) puso nuevamente bajo la lupa el manejo de dinero en efectivo en Mburuvicha Róga, a raíz de las versiones sobre una nueva desaparición de dinero y una presunta falla de seguridad en la residencia presidencial.

El legislador sostuvo que la discusión no debería limitarse a determinar quién habría sustraído el dinero, sino que también debería responderse por qué existen sumas importantes de efectivo dentro de la residencia oficial del Presidente de la República.

“¿Qué hace el dinero en efectivo en la residencia presidencial?”, cuestionó Filizzola, quien recordó que esta sería la segunda ocasión en que surge un episodio relacionado con dinero en efectivo dentro de Mburuvicha Róga.

La nueva versión surgió el martes, cuando fuentes oficiosas confirmaron una supuesta desaparición de dinero y una investigación del Regimiento Escolta Presidencial (REP) ante una eventual forzadura de cerraduras en la habitación de Santiago Peña. El Gobierno negó que haya ocurrido un robo, aunque confirmó que se realizan revisiones y actualizaciones de los sistemas de seguridad de la residencia.

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El episodio vuelve a colocar en escena el antecedente conocido como “Los sobres del poder”. En 2025, la excoordinadora de servicios de Mburuvicha Róga, Luz Candado, había declarado que fueron encontrados sobres con dinero.

Filizzola planteó que, además de investigar un eventual robo, corresponde determinar de dónde proviene el efectivo, para qué se encontraba allí y quién tiene responsabilidad sobre esos recursos. “Que se investigue. No al que robó solamente, también al que robó, por supuesto, pero que se investigue porque ¿de dónde sale ese dinero en efectivo que se roba?”, manifestó.

El senador ironizó incluso con la posibilidad de presupuestar una caja fuerte para la residencia presidencial y volvió a vincular el episodio con la discusión sobre los llamados “sobres del poder”.

“Paraguay Gigante”: Filizzola cuestiona el gasto en publicidad

En un segundo tramo de su intervención, Filizzola cuestionó la campaña publicitaria “Paraguay Gigante”, al considerar contradictorio que el Gobierno destine recursos a una campaña de comunicación mientras se repite el discurso de que no existen fondos suficientes para atender otras necesidades públicas.

El senador criticó que, mientras se habla de falta de recursos para sectores como la salud y la educación, el Gobierno tenga dinero para una campaña publicitaria destinada a instalar el mensaje de que Paraguay es un “gigante”.

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Su cuestionamiento se centró particularmente en la utilización de recursos públicos para la comunicación gubernamental y en la necesidad de establecer prioridades de gasto.

Filizzola relacionó además esta discusión con los viajes internacionales del presidente y las actividades oficiales desarrolladas recientemente en el exterior.

Filizzola vuelve a poner la lupa sobre Ueno y el sistema financiero

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la situación del sistema financiero y, particularmente, los cuestionamientos que viene realizando sobre Ueno Bank y su relación con recursos públicos.

Filizzola pidió al oficialismo no limitarse al pedido de informes aprobado por el Senado y reclamó que se adopten medidas para determinar si existen riesgos para los ahorristas y para el dinero del Estado.

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El Senado ya aprobó un pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) relacionado con las operaciones de Ueno Bank. El documento apunta, entre otras cuestiones, a los fondos públicos depositados en la entidad.

En su intervención, Filizzola volvió a cuestionar la capacidad del BCP para fiscalizar adecuadamente al banco y reclamó cambios en la conducción del organismo.

“El presidente del Banco Central no puede seguir un minuto más. Y no creo que la salida sea el juicio político, porque eso sería un desastre. Tener en juicio político a miembros del Banco Central sería un desastre. Acá se tienen que ir voluntariamente y tienen cara para seguir estando”, dijo el parlamentario opositor.

Filizzola cuestiona acercamiento de Peña a Delcy Rodríguez

Finalmente, el senador cuestionó el reciente encuentro de Santiago Peña con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, durante la visita del mandatario paraguayo a Caracas.

Peña se reunió con Rodríguez el 19 de septiembre en el Palacio de Miraflores, en un acercamiento destinado a iniciar un diálogo para el eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Paraguay y Venezuela. Ambos países habían roto relaciones en enero de 2025.

Filizzola utilizó el episodio para contrastar la reacción que tuvo el oficialismo frente a declaraciones anteriores de la senadora Esperanza Martínez (PPC) sobre las elecciones venezolanas con la actual postura del Gobierno paraguayo. Recordó que Martínez fue objeto de fuertes cuestionamientos por sus expresiones sobre Venezuela y cuestionó que ahora Peña mantenga un encuentro oficial y público con Rodríguez.

“Acá por poco no le quemaron viva a Esperanza Martínez”, afirmó Filizzola durante su intervención, en referencia a la reacción política que, según sostuvo, generaron aquellas declaraciones.

El senador también cuestionó la política exterior del Gobierno y calificó de manera crítica el acercamiento con la administración venezolana.