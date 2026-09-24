Cartismo busca impuesto a la tirzepatida pero blinda tabaco, alcohol y gaseosas, repudian

Esperanza Martínez, médica y senadora del Partido Participación Ciudadana, afirmó que la intención de elevar los tributos a la tirzepatida en la Cámara de Diputados proviene de un Gobierno que solo busca recaudar mientras protege “los negocios de los amigos”.

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La legisladora sostuvo que los impuestos selectivos deben aplicarse con el fin de desincentivar el consumo ante los severos daños que provocan a la salud pública —como ocurre con el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas— y no por un mero afán fiscalista.

“En cambio la tirzepatida es una necesidad para combatir una de las epidemias más grandes del mundo actual que es la obesidad y la diabetes”, aseveró.

En ese sentido, señaló que se debe aprovechar que la droga original no fue registrada bajo patente en Paraguay, lo que permite su producción local a costos reducidos en comparación con el mercado brasileño. “Eso ayuda a la gente en el Paraguay a que tenga un precio accesible en relación a los países vecinos”, subrayó.

Martínez cuestionó la asimetría fiscal de la administración actual, remarcando que se pretende encarecer un medicamento que reduce internaciones y complicaciones metabólicas, mientras el tabaco mantiene cargas mínimas por tratarse de un sector aliado al oficialismo.

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“¿Por qué no hacen otros impuestos? ¿Por qué no aumentan la renta personal, el impuesto inmobiliario? ¿Por qué en este país se compra la tierra a precio público y se vende a precio privado? ¿Por qué los grandes no pagan?”, cuestionó.

La senadora concluyó asegurando que si no se incrementan las tasas a los productos nocivos para la salud, se opondrá a cualquier gravamen al fármaco. “Me parece un disparate”, finalizó.

Disidentes, en contra

Desde el coloradismo disidente, el senador Mario Varela también sentó postura en contra de aplicar cargas tributarias al remedio.

“Estoy en contra porque tienen que tener en cuenta que ese medicamento se utiliza para fines terapéuticos. Y en Paraguay una de las enfermedades más crónicas y con estadística bastante preocupante es la diabetes”, sentenció.

Varela añadió que el fármaco es requerido incluso por pacientes de escasos recursos, por lo que gravar el producto significaría un impacto directo en la economía de los sectores más vulnerables.

Bachi lo rechaza

El titular del Senado, el médico Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Honor Colorado), coincidió en rechazar la propuesta. Recordó que el compromiso del Ejecutivo fue no incrementar la presión tributaria hasta no optimizar la calidad del gasto público y la eficiencia en la recaudación.

Aclaró además que el planteamiento no provino del Poder Ejecutivo, sino que surgió de un sector de la Cámara de Diputados, donde no próspero.

Consultado sobre los dichos de Óscar Orué, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) —quien se mostró a favor de aplicar un IVA reducido del 5% al producto—, Núñez indicó que respeta la postura del funcionario pero mantiene su posición contraria.

“Yo adelanté que en este gobierno lo ideal es mantener esta regla de juego, ningún tipo de impuestos ni para bebidas alcohólicas, azucaradas, salvo que tengamos un gran consenso y ese consenso solamente se va a lograr ya en el próximo gobierno”, aseveró.

Por último, el titular del Congreso no descartó que la droga sea incorporada formalmente a la red de salud pública. “Es un medicamento bastante nuevo, creo que más temprano que tarde va a tener que estar en el estado básico de medicamentos, porque la obesidad, por encima lo que es un sobrepeso, es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y tenemos que tratarlo”, finalizó.