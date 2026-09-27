Camilo promete en barrio San Pablo culminar obras pluviales que hereda de la gestión Nenecho-Bello

Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR) asistió a un mitin en la seccional colorada N° 24 del barrio San Pablo, que reunió a vecinos dirigentes de la zona. Fue con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Acompañaron al candidato, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, jefe de Campaña; el senador Arnaldo Samaniego, coordinador general; el consejero de Yacyretá, Fernando Ayala; el presidente de Essap, Luis Fernando Bernal, y la ministra de la Juventud, Salma Agüero, coordinadora del Equipo Joven.

En su discurso, Camilo Pérez habló de las necesidades del barrio San Pablo y en el compromiso de dar continuidad y culminar las obras viales y pluviales que heredará la próxima administración municipal. Señaló que uno de los primeros desafíos será avanzar y cerrar las obras pendientes, dando respuestas concretas a los vecinos y evitando que los trabajos queden inconclusos.

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Las obras corresponden a la administración municipal de Asunción de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello, ambos colorados cartistas. El primero está acusado por lesión de confianza en el caso “detergentes de oro”. Además, el entonces interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, al concluir su auditoría, presentó cinco denuncias penales en la Fiscalía contra la administración de Nenecho Rodríguez. El entonces jefe comunal renunció a mediados del 2025, ante una inminente destitución de la Cámara de Diputados.

Una de las tantas obras cuestionadas de Nenecho y Bello

La cuenca Abasto fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones. Hasta la fecha, el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indica que ya se habrían pagado unos G. 23.792 millones.

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En julio pasado, apenas 11 de las 38 cuadras proyectadas se concluyeron de manera efectiva. Mientras tanto, 20 cuadras seguían esperando la llegada de una infraestructura que nunca avanza.

En su momento, elintendente colorado cartista Luis Bello, prometió retomar formalmente las obras después de Semana Santa. Sin embargo, los vecinos denuncian que las máquinas y el personal se demoraron ucho en ingresar al lugar.

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Camilo promete seguridad

En otro momento de su discurso, Camilo Pérez volvió a remarcar la seguridad como uno de los ejes centrales de su propuesta para Asunción. Planteó una gestión municipal cercana a los barrios y articulada con las instituciones responsables, con la propuesta de la Policía Municipal de Cercanía para recuperar espacios y brindar mayor tranquilidad a las familias.

La Policía de Cercanía, según el postulante a la Intendencia, se enfoca en combatir la delincuencia en los barrios y proteger los espacios comunes.