¿Impuesto a la tirzepartida?: plan de gravar medicamentos aguarda respuestas a sendos pedidos de informes

Hasta la propia Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) había mostrado interés en reformar las excepciones impositivas a la tirzepatida y aplicar el IVA del 5%, algo que surgió fuertemente desde la Cámara de Diputados a través del cartista Carlos Marcial Godoy, principal impulsor de la propuesta.

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Acusando de un supuesto negocio millonario paralelo de las farmacéuticas, el diputado Carlos M. Godoy hace varias semanas no solo adelantó su plan de presentar un proyecto de ley que elimine las actuales excepciones impositivas a estos medicamentos, sino que vino impulsando hasta ahora siete pedidos de informes sobre el tema, de los cuales uno ya fue respondido.

La iniciativa obviamente generó la reacción tanto de representantes de la industria farmacéutica como de sectores políticos que cuestionan la posibilidad de aumentar el impuesto a un medicamento que es usado tanto para controlar la diabetes como para combatir la obesidad mórbida (aunque algunos lo usen con fines “estéticos”), mientras que estos mismos sectores se niegan a aumentar impuestos a productos nocivos para la salud como el tabaco.

Godoy presentó hasta ahora los siguientes pedidos de informes dirigidos tanto a la DNIT como al Ministerio de Salud, a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) e incluso al Instituto de Previsión Social (IPS) para fundamentar eventualmente su proyecto de ley para imponer el gravamen.

Los pedidos presentados son:

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que pide informe al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre el cumplimiento de la Ley Nº 5372/2014, “de prevención y atención integral a la diabetes”.

que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sobre el presupuesto total asignado al programa nacional de diabetes, en el marco de la Ley Nº 5372/2014, “de prevención y atención integral a la diabetes”.

que pide informe al Poder Ejecutivo - Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), referente a la Ley N° 5372/2014 “de prevención y atención integral a la diabetes”.

que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sobre la nómina de los laboratorios farmacéuticos o empresas importadoras que han registrado e ingresado al país el principio activo tirzepatida.

que pide informe al Poder Ejecutivo- Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), referente a la Ley Nº 5372/2014 “de prevención y atención integral a la diabetes”.

que pide informe al Poder Ejecutivo - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con relación al régimen tributario de determinados medicamentos.

que pide informe al Poder Ejecutivo - Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), con relación al régimen tributario de determinados medicamentos.

Hasta el Ministerio de Salud respondió un primer pedido de informes, aunque varias de las consultas las derivó a otras instituciones, por lo que Godoy las incluyó en posteriores requerimientos.

Sin embargo, el MSPyBS señala que solamente el glucagón forma parte de los medicamentos contra la diabetes incluidos en el Programa de Salud, pero ni siquiera lo vienen proveyendo desde 2024.

“Semaglutida, Tirzepatida, Liraglutida, Dulaglutida, Retatrudde, Orforglipron y demás agonistas de los receptores GLP- I y CIP no forman parte del listado de tecnologías sanitarias vigente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, mientras que “el Glucagón sí forma parte de dicho listado; sin embargo, no se adquiere desde la LPN Nº 27 /2020, que corresponde a la última adquisición registrada, y no se distribuye desde el año 2024″.

Esto fue utilizado por Godoy para alegar que estos medicamentos no forman parte del Programa de insumos del Ministerio de Salud y por ende no deberían ser subsidiados.

Entre otros puntos que requiere Godoy a la DNIT, están por ejemplo todos los datos relacionados con la importación de los principios activos para los medicamentos y datos sobre la trazabilidad de la venta y la recaudación en base a estos medicamentos.

Godoy requirió a DNIT indicar el monto anual recaudado tanto por la importación de insumos como por la comercialización de dichos productos, así como los mecanismos que aplican para la fiscalización de la importación y comercialización de estos productos, entre otros.

Esta iniciativa por otra parte ya generó el rechazo incluso de referentes del cartismo en Senado, como el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), que adelantó que no acompañaría una iniciativa en ese sentido.

Por su parte, diputados opositores pidieron aguardar que pasen las elecciones municipales del 4 de octubre a fin de saber si la propuesta de Godoy no era simplemente para congraciarse electoralmente, y exigieron que antes de considerar el aumento a un solo medicamento, se analice subir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de tabaco y otros productos dañinos contra la salud.

Remarcan que, en el caso de productos como el cigarrillo, el alcohol y otros, el ISC no solo tiene un fin recaudador, sino también de desincentivo al consumo y que para más, su consumo, genera un impacto directo en la salud pública, ya que genera enfermedades de gran impacto en el presupuesto como las cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), entre otras.