Arrancan las elecciones municipales en medio de inestabilidad climática

Las elecciones municipales 2026 arrancan este domingo tras un intenso temporal que causó estragos anoche y una leve lluvia que afecta a algunos puntos del país.

Los locales de votación abrieron sus puertas a las 07:00 y la jornada se extenderá hasta las 17:00. Los electores que se encuentren dentro del local al momento del cierre podrán completar su votación.

La planificación oficial contempla 14.711 mesas receptoras de votos y 17.992 máquinas de votación, entre equipos destinados a las mesas, contingencia y capacitación.

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TSJE transmite “tranquilidad” pese al temporal

En la previa del inicio de las elecciones municipales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, aseguró que los locales de votación se encuentran en proceso de preparación para recibir a los electores.

“Para dar tranquilidad, queremos transmitir a la ciudadanía que pese a la tormenta, los locales están en pleno proceso de formación a los efectos de iniciar la jornada a las 07:00, como estaba previsto”, manifestó.

Bogarín reconoció que se registraron cortes de energía eléctrica en algunos puntos del país, de acuerdo con los reportes recibidos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Sin embargo, sostuvo que esta situación no afectará el desarrollo de las elecciones, debido a la autonomía de las máquinas de votación.

Máquinas de votación tienen 12 horas de autonomía

El presidente del TSJE explicó que las máquinas de votación cuentan con una autonomía de hasta 12 horas de funcionamiento, por lo que los cortes de energía eléctrica no deberían impedir el desarrollo normal de la jornada electoral.

“Queremos transmitir que estamos preparados y listos, además tranquilidad, para el proceso de votación”, sostuvo Bogarín.

TSJE pide a la ciudadanía acudir a votar

El titular del organismo electoral invitó a los ciudadanos habilitados a acudir a votar y remarcó que existen las garantías necesarias para el desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, hizo un llamado a mantener la paz durante los comicios, especialmente dirigido a los miembros de mesa, apoderados y demás personas involucradas en el proceso electoral.

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Rossel pide evitar votar a última hora

Por su parte, el vicepresidente del TSJE, César Rossel, también destacó la organización prevista para la jornada electoral y transmitió tranquilidad ante los efectos del temporal. “No hay suspensiones tras temporal”, destacó.

Rossel instó a los ciudadanos a no dejar su participación para última hora, con el objetivo de facilitar la organización y el desarrollo de las elecciones municipales.

El vicepresidente del TSJE pidió, de esta manera, que los electores acudan con tiempo a los locales habilitados para sufragar.

Bestard: “En general, estamos bien preparados”

A su vez, el ministro del TSJE Jaime Bestard destacó que el organismo electoral se encuentra preparado para afrontar la jornada de votación.

“En general, estamos bien preparados”, afirmó Bestard, en referencia a la organización de las elecciones municipales.